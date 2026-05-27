Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „În calitate de deputat ales de români, cer măsuri urgente pentru susţinerea redeschiderii combinatelor chimice şi folosirea gazului românesc pentru relansarea economiei

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, acuză autoritățile de incompetență și trădare prin lipsa măsurilor de sprijin pentru industria chimică și agricultura românească. Parlamentarul susține că închiderea combinatelor chimice și exportul gazului românesc fără procesare internă au dus la scumpirea îngrășămintelor și la creșterea costurilor pentru fermieri, împingând agricultura spre faliment. Mihai-Adrian Țiu cere redeschiderea urgentă a capacităților industriale strategice și utilizarea resurselor naturale ale României pentru relansarea economiei naționale, avertizând că țara riscă să își piardă independența economică și securitatea alimentară.

„Incompetenţă, trădare şi subminarea economiei naţionale

România asistă astăzi, în linişte, la distrugerea propriei economii naţionale. Şi nu vorbim despre simple greşeli. Vorbim despre incompetenţă, despre subminarea interesului naţional şi despre decizii care împing agricultura şi industria românească spre faliment. În timp ce alte state europene îşi protejează producţia internă şi îşi susţin industria strategică, România îşi închide combinatele chimice şi continuă să exporte gazul românesc brut, fără să îl transforme aici, în produse cu valoare adăugată pentru economia naţională.

Rezultatul? Îngrăşămintele s-au scumpit enorm. Combustibilul s-a scumpit. Costurile pentru agricultori au explodat. Fermierii români, mici şi mari, sunt astăzi sufocaţi de cheltuieli şi împinşi direct spre faliment. Aceasta este din păcate realitatea! Vorbim despre o lovitură directă dată economiei naţionale. Cum este posibil ca o ţară care are resurse de gaze naturale să îşi lase agricultura dependentă de importuri şi de preţuri externe? Cum este posibil ca fermierul român să cumpere îngrăşăminte la preţuri uriaşe, în timp ce gazul românesc pleacă peste graniţă? Prin lipsa măsurilor de susţinere pentru redeschiderea combinatelor chimice, statul român condamnă agricultura românească la sărăcie şi dependenţă. Pentru că din păcate, există prea multă corupţie şi prea puţin patriotism în actuala clasă politică. Prea mulţi oameni politici servesc interese de partid sau interese externe, în loc să apere interesul naţional. România nu poate avea o agricultură puternică fără industrie chimică. Nu poate avea fermieri competitivi fără îngrăşăminte produse în România. Nu poate avea securitate alimentară în timp ce îşi distruge singură capacităţile industriale. Astăzi, în calitate de deputat ales de români să îi reprezint în Parlament cer public măsuri urgente pentru susţinerea redeschiderii combinatelor chimice din România şi folosirea gazului românesc pentru relansarea economiei româneşti, nu pentru îmbogăţirea altor state.

Dacă vom continua pe acest drum, nu vom pierde doar industrie. Vom pierde fermieri, locuri de muncă şi independenţa economică a României. Iar un stat care îşi abandonează producţia internă ajunge, mai devreme sau mai târziu, dependent şi vulnerabil. Aleg să lupt pentru o Românie care produce, care munceşte şi care apără interesele propriilor cetăţeni. Pentru că fără industrie, fără agricultură şi fără demnitate economică, distrugem independenţa acestei ţări.Un Un popor unit nu poate fi învins!”, a declarat deputatul Țiu.