Caravana noilor cărți electronice de identitate ajunge la SJU Slatina. Personalul medical își poate face gratuit noile documente

Medicii, asistenții medicali și angajații din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slatina beneficiază, în această săptămână, de o acțiune specială pentru emiterea gratuită a noilor cărți electronice de identitate, chiar la sediul unității medicale. Inițiativa este derulată împreună cu Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Olt și are loc în zilele de 26 și 28 mai 2026, pentru a le oferi cadrelor medicale o soluție rapidă și eficientă, fără deplasări inutile și fără timp pierdut la ghișee. De acest serviciu pot beneficia atât angajații cu domiciliul în județul Olt, cât și cei din alte județe.

„Caravana Cărții Electronice de Identitate a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Olt și conducerea Spitalului Județean de Urgență derulează, în datele de 26 și 28 mai 2026, o acțiune pentru eliberarea, gratuit, a noilor cărți de identitate. Se pot realiza cărți noi de identitate atât pentru medicii, asistenții medicali și personalul de suport cu domiciliul în județul Olt, dar și în alte județe. Totul este simplu, rapid și fără drumuri inutile, pentru că ținem cont de programul încărcat al medicilor noștri! Facem și primim din bine și mai bine!”, au transmis reprezentanții SJU Slatina.