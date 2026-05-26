Icoana dă startul marii sărbători de Rusalii și 1 Iunie

Locuitorii comunei Icoana sunt invitați să participe, pe 1 iunie, la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale începutului de vară, „Hora Satului”, manifestare dedicată atât sărbătorii Rusaliilor, cât și Zilei Copilului. Primarul Valentin Miu anunță o după-amiază plină de tradiție, distracție și activități pentru toate vârstele, organizată pe terenul de sport din localitate, începând cu ora 16:00. Programul va include muzică și dansuri populare, jocuri și activități pentru copii, premii, surprize și o atmosferă de sărbătoare menită să aducă împreună întreaga comunitate.
