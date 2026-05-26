Acasă Actualitate Icoana dă startul marii sărbători de Rusalii și 1 Iunie

Icoana dă startul marii sărbători de Rusalii și 1 Iunie

De către
Bogdan Vladu
-
13

Locuitorii comunei Icoana sunt invitați să participe, pe 1 iunie, la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale începutului de vară, „Hora Satului”, manifestare dedicată atât sărbătorii Rusaliilor, cât și Zilei Copilului. Primarul Valentin Miu anunță o după-amiază plină de tradiție, distracție și activități pentru toate vârstele, organizată pe terenul de sport din localitate, începând cu ora 16:00. Programul va include muzică și dansuri populare, jocuri și activități pentru copii, premii, surprize și o atmosferă de sărbătoare menită să aducă împreună întreaga comunitate.

„Primăria Comunei Icoana vă invită cu drag să sărbătorim împreună tradiția, copilăria și bucuria comunității! 1 iunie 2026, ora 16:00, terenul de sport Icoana. Vă așteaptă: Muzică și dansuri populare, activități și jocuri pentru copii, surprize și premii, multă voie bună și atmosferă de sărbătoare. Veniți alături de familie și prieteni să petrecem împreună o zi specială dedicată Rusaliilor și Zilei Copilului! Vă așteptăm!”, este mesajul primarului comunei Icoana, Valentin Miu.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.