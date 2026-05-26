Dobrosloveni. Primarul Gheorghe Tudorașcu a reprezentat comuna la unul dintre cele mai importante forumuri economice din Europa de Sud-Est

„Primarul comunei Dobrosloveni, Gheorghe Tudorașcu a fost prezent la unul dintre cele mai importante evenimente economice și diplomatice dedicate cooperării regionale din Europa de Sud-Est-Forumul ‘Strategic Regional Cooperation in Southeastern Europe-Greece-Romania’, desfășurat la data de 25 mai 2026, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București. La eveniment, administrația comunei Dobrosloveni a participat alături de Adriana Radu, director general al Grupului Avangarde și coordonator R.I.Z. Delegația oficială a fost condusă de Konstantinos Gkioulekas, ministru adjunct de Interne al Greciei pentru regiunile Macedonia și Tracia, iar la eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor publice, camerelor de comerț, universităților, mediului diplomatic și oameni de afaceri din mai multe state europene. Administrația locală din Dobrosloveni s-a remarcat prin faptul că a fost singura administrație locală prezentă în cadrul acestui forum de anvergură, consolidând relațiile instituționale și deschizând noi oportunități de colaborare internațională. În cadrul întâlnirilor oficiale au fost stabilite contacte importante cu reprezentanți ai mediului economic și diplomatic internațional, printre care președinți ai unor Camere de Comerț din Grecia și Orientul Mijlociu, reprezentanți ai mediului investițional din Emiratele Arabe Unite, precum și consilieri și reprezentanți ai unor instituții economice europene, inclusiv din Luxemburg. Un moment aparte al întâlnirii l-a reprezentat dialogul cu ministrul adjunct Konstantinos Gkioulekas, care a manifestat un interes profund pentru istorie, fiind autorul mai multor volume dedicate acestui domeniu. Oficialul grec s-a declarat impresionat și încântat de cărțile oferite de reprezentanții administrației din Dobrosloveni, referitoare la istoria locală și identitatea culturală a zonei noastre. În urma discuțiilor purtate, acesta și-a exprimat dorința de a consolida relațiile de colaborare, adresând invitația unei viitoare vizite la Salonic și manifestându-și totodată intenția de a vizita comuna Dobrosloveni pentru a cunoaște mai bine comunitatea, tradițiile și patrimoniul local. Evenimentul a reunit oficialități din mai multe state europene, reprezentanți ai mediului academic, lideri ai camerelor de comerț și ai marilor companii, fiind axat pe dezvoltarea cooperării economice, investițiilor, logisticii, transporturilor, digitalizării și conectivității regionale în zona Balcanilor și a Europei de Sud-Est. Prezența administrației din Dobrosloveni la acest forum reconfirmă implicarea activă a comunei în construirea unor relații internaționale solide și deschiderea către colaborări care pot contribui la dezvoltarea economică, culturală și instituțională a comunității locale”, se arată în comunicatul Primăriei Dobrosloveni.