Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Eroii care au ținut vie credința și libertatea României”

Marți, 26 mai 2026, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, demarează o acțiune pentru recuperarea memoriei „Sfinților Închisorilor” și pentru respectarea valorilor fundamentale ale libertății și credinței. Într-o declarație publică, parlamentarul vorbește despre sacrificiul românilor persecutați în temnițele comuniste, despre nevoia de reconciliere națională și despre obligația statului de a-și onora eroii. Totodată, acesta critică ceea ce numește „cenzură politică” și avertizează că libertatea de exprimare trebuie apărată „mai mult ca oricând”, în memoria celor care au suferit pentru demnitate și adevăr.

„Eroii care au ținut vie credința și libertatea României. Astăzi vorbesc despre cei pe care poporul român i-a numit, cu respect și durere, Sfinții Închisorilor. Oameni persecutați politic, aruncați în temnițele comuniste, care au murit mărturisindu-și credința, demnitatea și dragostea pentru țară. Însă ei nu au fost dușmanii acestui popor. Au fost victimele unui sistem politic care a condamnat elite, preoți, militari, intelectuali și tineri doar pentru că au avut demnitatea să gândească liber și să își apere credința. Fără jertfa celor care au suferit în închisorile comuniste, identitatea spirituală a poporului român nu ar fi existat. Ei au fost coloana vertebrală a unei Românii care a refuzat să îngenuncheze. Trebuie să avem curajul astăzi să spunem adevărul despre suferințele eroilor închisorilor. Și mă refer aici la oameni care și-au pierdut viața în chinuri groaznice, la familii distruse și la copii condamnați la umilință și discriminare. Pe data de 21 mai am fost prezent la Mănăstirea Comana pentru a aduce un omagiu eroilor neamului românesc. Dar nu este suficient! Mai sunt multe de făcut pentru eroii care au salvat prin sacrificiul lor sufletul acestui neam. Nu sunt suficiente simple discursuri sau coroane de flori. Recunoștința trebuie să se vadă în modul în care statul român îi respectă, îi protejează și le apără memoria. Nu pot să nu amintesc de o zi dureroasă pentru poporul român: înmormântarea fără onoruri militare a generalului-maior în retragere, veteran de război, Radu Theodoru. Astăzi, în calitate de sublocotenent în rezervă al Armatei Române, adresez în mod public scuze familiei sale. Statul român datorează însă multe scuze eroilor. Avem nevoie de reconciliere, de adevăr și de respect. Pentru că un popor care își uită martirii riscă să repete tragediile trecutului și să piardă respectul față de propria istorie. Cenzura politică are nevoie de limite și nu trebuie folosită ca armă împotriva poporului. Când oamenii ajung să fie condamnați pentru idei, credință sau opinii, libertatea moare puțin câte puțin. Libertatea de exprimare, garantată prin articolul 30 din Constituția României, trebuie apărată mai mult ca oricând! Este un drept câștigat prin jertfa celor care au apărat libertatea cu prețul vieții în închisori. Dumnezeu să îi odihnească pe toți eroii neamului românesc! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.