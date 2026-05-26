CE ESTE „DARWINISMUL DIGITAL”?

„Darwinism digital” este o expresie care se inspiră din teoria evoluției lui Charles Darwin și se aplică în lumea tehnologiei și a inteligenței artificiale.

Pe scurt, în natură, Darwin spunea că:

„Supraviețuiesc specific cei care se adaptează cel mai bine la mediu, nu neapărat cei mai puternici.”

În lumea digitală, ideea este similară:

„Supraviețuiesc și domină tehnologiile, aplicațiile, algoritmii sau ideile care se adaptează cel mai bine la nevoile oamenilor și la schimbările rapide ale lumii digitale.”

Un exemplu simplu:

Un motor de căutare care oferă rezultate mai bune(mai precise, rapide, utile) va „învinge” . Google a „supraviețuit”, altele au dispărut.

Un colaborator IA care înțelege mai bine limbajul și oferă răspunsuri relevante va fi preferat de oameni. Modelele care învață mai încet sau greșesc des sunt eliminate.

În rețelele sociale, platformele care se adaptează mai bine la comportamentul utilizatorilor (ex: TikTok cu algoritmi inteligenți) câștigă popularitate. Altele, care rămân în urmă, sunt sau vor fi abandonate.

Cum funcționează darwinismul digital?

Se lansează o tehnologie nouă.

Ea este testată în piață – adică de utilizatori, în viața reală.

Cea care funcționează bine și se adaptează la nevoi (ușurință în folosire, eficiență, cost redus etc.) supraviețuiește.

Celelalte dispar sau devin irelevante.

Este exact ca în natură: o competiție pentru supraviețuire și adaptare – doar că nu între animale, ci între programe, aplicații și idei digitale.

Și ce înseamnă pentru oameni?

Oamenii trebuie să țină pasul:

– Cei care învață, se adaptează și folosesc IA-ul inteligent vor prospera.

– Cei care refuză tehnologia sau nu o înțeleg riscă să fie lăsați în urmă.

Așadar, darwinismul digital nu este doar despre tehnologie, ci și despre cum ne adaptăm noi, oamenii, într-o lume unde schimbarea este tot mai rapidă.

Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman