AJOFM Olt dă startul cursurilor gratuite pentru șomeri. Zeci de locuri disponibile din iunie 2026

„La nivel judeţean, în luna iunie 2026 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt îşi propune să organizeze 5 programe de formare profesională pentru 70 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Principalele ocupaţii, în funcţie de numărul de participanţi, pentru care se vor organiza aceste programe de formare profesională gratuite pentru şomeri sunt: lucrător comercial – 28 persoane, ospătar – 14 persoane, ajutor bucătar – 14 persoane, contail – 14 persoane. Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi înregistraţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, iar persoanele care realizează venituri pot urma aceste programe de formare profesională suportând contravaloarea lor. Informații suplimentare despre acest program de formare profesională se pot obține la sediul instituției din Slatina, strada Crișan, nr. 31 bis sau la numărul de telefon 0249/438595 tasta 7”, se arată în comunicatul AJOFM Olt.