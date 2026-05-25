DINCOLO DE IMAGINEA POST-DECEMBRISTĂ

În ultima vreme, acest subiect devine necesar și, în consecință, odată și odată, VOLENS-NOLENS, trebuie să înceapă procesul unei asemenea analize istorice. Evident că asta presupune o adevărată „OPERĂ” întocmită în parametri istorici și politici foarte obiectivi. Personal, cred că mai există în țara noastră ISTORICI CURAJOȘI, capabili să întocmească o asemenea lucrare în interesul poporului român.

Ca oltean, născut în OPTAȘI, vecin cu SCORNICEȘTI, prin materialul prezent subliniez că inițiativa de „semnalizare” pentru a se începe un asemenea demers din județul Olt se justifică prin faptul că NICOLAE CEAUȘESCU aparține și județului nostru, zona meleagurilor natale fiind aici.

Pentru națiune, reabilitarea crestinească a pornit de mult, atunci când românii au început să înteleagă ce le-au adus EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989. Se vor găsi, poate, unii care să mă acuze de NOSTALGIE față de EPOCA ANTE-DECEMBRISTA, dar le-aș recomanda, cu prietenie, înainte de a o face, să se documenteze temeinic, punând în balanță ce a fost bine, fără exagerări, într-un spirit de dreptate, mândrie și demnitate națională și respect față de adevărul istoric. În plus, asta ar echivala cu recunoașterea meritelor poporului pentru progres și ascensiune într-un timp istoric dat.

În istorie au fost numeroase cazuri de REABILITARE, prin recunoaşterea meritelor majore, istorice, a unor PERSONALITĂȚI, la 20-30 de ani de la dispariție și în raport cu acestea, analiza istorică asupra lui CEAUȘESCU, după 36 de ani, se poate defini ca un ACT DE DREPTATE

CREŞTINEASCĂ, MORALĂ, NAȚIONAL-PATRIOTICĂ şi ISTORICĂ.

Evident că într-un articol de ziar se pot spune puține lucruri pe un asemenea subiect, de aceea mă voi limita la a comenta ACUZAȚIILE care i s-au adus în „PROCESUL DE LA TARGOVIŞTE”, repus în ultima vreme, parcă, „PE ROL”.

A fost, aşa cum apreciază azi SPECIALIŞTI DE TALIE, o MASCARADĂ de proces, cu acuzații „fabricate în grabă şi pe genunchi”, care să conducă la finalul tragic.

1). GENOCID…

…cu aproximativ 65.000 de uciși (cifră care atunci, fără îndoială, a produs o „IMPRESIE CUMPLITĂ”) ba în „REVOLUȚIE”, ba în întreaga „EPOCA”, ba nu știm cum.

Ne-a fost dat ulterior să aflăm că cifra a fost „fixată” de un „emanat al REVOLUȚIEI” ca viceprimministru, care, ca la ALBA-NEAGRA, a înmulțit cifra de 4.000 morți – chipurile la TIMIŞOARA cu numărul de județe unde a fost revoluție. Acuzația s-a dovedit însă a fi o mare „gogoriță”. APROPO: câți spioni dovediți a iertat CEAUȘESCU? Ba unora le-a comutat pedeapsa capitală.

2). SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI A PUTERII DE STAT

De ce o asemenea acuzație? Căci în vremea când a condus, ROMÂNIA se caracteriza astfel:

– în țară funcționau aproape toate ramurile industriale;

– aveam o agricultură bine organizată, cu o mare pondere în P.I.B şi cu o contribuție majoră în achitarea datoriei externe;

– s-a construit CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ;

– s-a construit METROUL;

– s-a construit CASA POPORULUI;

– etc, etc.

DAR AZI:

– ce se întâmplă cu toate astea?

– care sunt consecințele?

– cum „funcționează” economia?

– ce merită cei vinovați?

3). SCĂDEREA NIVELULUI DE TRAI

De ce această acuzație care, în gura acuzatorului suna ca înfometarea poporului român?

a) Căci în ROMÂNIA, chiar şi după 1985, când au început unele greutăți, mai mari sau mai mici, se trăia decent şi în siguranță, fără grija zilei de mâine pentru nimeni:

– MATERIAL, oamenii dispuneau de locuri de muncă arhisuficiente, locuințe obținute gratuit, salarii suficiente; Procurau cu uşurintă, în rate, fără dobândă, diverse bunuri şi autoturisme; Taxele și impozitele erau neînsemnate și astfel predomina o stare psihică bună, fără stres și tensiune.

– CULTURAL, cetățenii învățau şi se cultivau într-un sistem de învățământ foarte bun în instituții de cultură cu artiști extraordinari, se relaxau în stadioane arhipline, etc.

– SANITAR, oamenii erau mult mai puțin bolnavi și nu-și puneau problema medicamentelor.

b) DAR AZI…

– STAREA MATERIALĂ PENTRU MULȚI?

– ÎNVĂȚĂMÂNTUL?

– CULTURA?

– SĂNĂTATEA?

– SPORTUL?

– SIGURANȚA PERSOANEI?

Ca urmare, pe acest fond, este firesc ca numărul celor ce declară că trăiesc acum mai rău ca înainte de 1989 să fie în creștere. Cu toate astea, se perindă la diverse posturi TV pretinşi „analişti” care, exagerând la modul negativ, justifică (în mod nesimțit) că cei ce REGRETĂ constituie „partea primitivă” a națiuni, chiar dacă aceştia sunt CEI MULȚI. Alții au o logică absurdă apreciind că „atunci” se muncea puțin, doar opt ore pe zi. Oare, nu pentru asta a militat mişcarea muncitorească în capitalism? Nu ăsta era unul din scopurile principale?

4). CONTURILE ÎN STRĂINĂTATE

O TÂMPENIE, căci. CEAUŞESCU n-ar fi conceput și nu fi făcut așa ceva. De altfel, în toamna anului 2008, o COMISIE PARLAMENTARĂ a decis, în urma unei anchete, că nu existau asemenea conturi. Ba, mai mult, autoritățile au plătit aiurea suma de 400.000 dolari une comisii care n-a descoperit nimic.

5). LUXUL și EXTRAVAGANȚA

NICI VORBĂ! Arhitectul Rogonski, care este un cunoscător serios al vremii, a declarat deseori că CEAUSEȘTII erau modeşti. În esență, ei îşi suprapuneau EXISTENȚA cu calitatea de cei

mai înalți demnitari ai statului, și de aici multe speculații privind averea.

Caz simplu, dar semnificativ: cum arăta, de pildă, cabana de la SĂLIŞTEA SIBIULUI – proprietate publică, în comparație cu „AVERILE” demnitarilor de azi, ale mogulilor, ș.a.m.d.? Ce fac „BEIZADELELE” de azi? FĂRĂ COMENTARII…

6). BUNCĂRELE

Dincolo de legende, ele fac parte din strategia de apărare a țării (ca în toate țările de pe planetă) şi au fost construite pe vremea regalității…

Ne oprim, însă, aici cu analiza „PROCESULUI DE LA TÂRGOVIŞTE”, căci este suficient pentru a se înțelege limpede DE CE CEAUȘESCU era convins că şi-a servit țara şi poporul şi a refuzat RECURSUL la pedeapsa capitală, sperând, poate, în ultimele clipe, că vreodată i se vor aprecia calitățile de mare conducator patriot.

În loc de CONCLUZII

1). Comparați-l în calitate de șef de stat și de partid cu:

a). PREŞEDINȚII de după 1990;

b). Șefii partidelor politice de după 1990, despre care mass-media scria adeseori astfel:

– unul este renumit pentru CHIULUL de la serviciu, deşi foarte guraliv;

– altul a fost taxat ca turnător până și pentru rudele apropiate;

– un altul, căruia „i-au murit lăudătorii”;

– încă unul care vrea „să fie” dar „nu poate”;

– un altul nu mai ştie „pe ce lume se află”;

– iar altul ,,ba-n cărută, ba-n teleguță”.

2). Cei care se simt vinovați pentru 25 decembrie 1989 ar trebui măcar să nu mai apară în mass-media și să înceteze să mai dea poporului lecții de moralitate, bună-cuviință, cinste şi credință creștinească, mai ales că înainte de 1989 strigau lozinci și aplaudau de „mama focului”.

3). Încep, oare, să se contureze răspunsurile la întrebările:

– Cum îl va păstra ISTORIA?

– Cum îl va păstra POPORUL?

– Cum va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut mai mult sau mai puțin?

– Cum va rămâne în MEMORIA COLECTIVĂ, având în vedere măcar următoarele:

România, din țară agricolă, a devenit o țară în care funcționau aproape toate tipurile de industrie;

– comerțul cu Occidentul s-a dublat;

– rata de creştere a P.I.B-ului a fost de 11,3% (1971-1975);

– s-au extins și s-au construit oraşe în toată țara, cu mii de întreprinderi;

– între 1965 și 1970 are loc marea mutație de la sat la oraş;

– nu a obstrucționat credința ortodoxă, ba chiar a donat un milion de dolari pentru MUNTELE ATHOS;

– s-au construit masiv blocuri, cu cele aferente: grădinițe, școli, spitale, case de cultură

– între 1981-1985 s-au construit aproximativ 750.000 de apartamente;

– s-a construit unica autostradă;

– în 1984, după 9 ani de efort, s-a finalizat o lucrare istorică: CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ;

– în 1985, începe construcția la CASA POPORULUI, unde lucrau 400 de arhitecți și 20.000 de muncitori pe zi (a doua clădire în lume, ce a costat aproximativ doua miliarde dolari și a fost realizată numai cu materiale autohtone).

Criza petrolului 1979-1981 a avut efecte negative asupra economiei noastre şi ca urmare încep dezechilibrele şi greutățile, mai ales că între 1971-1982 datoria externă crescuse de la un miliard de dolari la 13 miliarde de dolari.

Cum atitudinea Occidentului față de România se schimbă în sens negativ, Nicolae Ceaușescu a hotărât plata datoriei externe şi cu multe neajunsuri pentru națiune a făcut-o. Apare o stare de spirit de neîncredere în politica socialistă, alimentată de greutățile zilnice:

– reducerea considerabilă a consumului de energie;

– reducerea termoficării și a consumului de apă caldă;

– asistență medicală gratuită, dar depăşită prin lipsa unei tehnologii avansate;

– apar cozi la unele alimente, deşi exportul de alimente s-a dublat;

– restricții la carburanți;

– mass-media era tot mai mult controlată;

– nemulțumiri sociale: Brașov 1987;

Toate acestea au explodat în 1989, pe fondul crizei generale a sistemului socialist, iar Nicolae Ceaușescu a devenit o pradă ușoară pentru cei care planuiseră cu mult înainte prăbușirea. Credem că el a murit cu convingerea că şi-a făcut datoria față de țară. Mai credem că şi doar pentru asta merită respectul cuvenit unui conducător de țară.

ISTORIA va decide definitiv!