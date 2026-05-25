„Rusaliile la Dobroteasa” revin cu jocuri călușărești și artiști de top ai folclorului românesc

Comuna Dobroteasa se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente tradiționale din zonă. Duminică, 31 mai 2026, localnicii și oaspeții din localitățile învecinate sunt invitați la cea de-a XXVI-a ediție a sărbătorii „Rusaliile la Dobroteasa”, un eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, dansului călușăresc și muzicii populare. Manifestările vor debuta la ora 09:00, în Câmpu-Mare, cu mult așteptatul concurs al cetelor călușărești, iar seara va continua cu un spectacol folcloric de excepție la Căminul Cultural, unde vor urca pe scenă nume îndrăgite ale muzicii populare, precum Niculina Stoican, Nicolae Datcu și Olguța Berbec, alături de Ansamblul Folcloric „Doina Oltului”.

„Dragi cetățeni ai comunei Dobroteasa și ai localităților învecinate, vă invităm cu drag să luați parte la una dintre cele mai frumoase sărbători ale tradiției românești, ‘Rusaliile la Dobroteasa’, ediția a XXVI-a! Duminică, 31 mai 2026, Câmpu-Mare-Dobroteasa, începând cu ora 09:00, vă așteptăm la Concursul Cetelor Călușărești, unde vom celebra jocul, tradiția și autenticitatea portului popular românesc. Seara, de la ora 9:00, în curtea Căminului Cultural, va avea loc un spectacol artistic de excepție, susținut de îndrăgiții artiști: Niculina Stoican, Nicolae Datcu, Olguța Berbec, Ansamblul Folcloric ‘Doina Oltului’. Vă invităm să petrecem împreună o zi plină de voie bună, muzică populară, tradiții și momente de suflet alături de familie și prieteni! Vă așteptăm în număr cât mai mare”, este mesajul primarului Augustin Crăciunescu.