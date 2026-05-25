În istoria civilizației umane, fiecare salt tehnologic major a produs simultan progres și dezechilibru. Focul a încălzit și a ars. Energia atomică a luminat orașe și a distrus orașe. Astăzi, omenirea se află într-o altă eră: era rațiunii inter-intelligence, adică momentul în care inteligența natural-umană (INU) începe să transfere deliberat fragmente de discernământ, analiză și decizie către inteligențele algoritmice și generative (IAlg/IAlgG).

Acest transfer nu este doar tehnologic. El este antropologic, cultural și metafizic. Pentru prima dată în istorie, omul nu mai creează simple unelte, ci structuri cognitive capabile să participe la producerea sensului, a interpretării și chiar a orientării sociale. În această nouă ecologie mentală, rațiunea nu mai aparține exclusiv omului. Ea devine o zonă colaborativă, un spațiu intermediar între gândirea biologică și gândirea calculată algoritmic.

Dar aici apare pericolul.

Atunci când, discernământul uman adoarme în fața eficienței algoritmice, se poate naște ceea ce am putea numi „monstrul cognitiv”: o formă de inteligență operațională extrem de performantă, dar desprinsă de responsabilitate morală, de experiență umană și de limitele organice ale conștiinței.

Monstrul cognitiv nu trebuie imaginat ca o creatură mecanicist-apocaliptică. El poate apărea discret, birocratic, chiar elegant. Poate lua forma unei societăți hiper-optimizate în care omul continuă să trăiască aparent liber, dar în care procesele fundamentale ale discernământului sunt externalizate către sistemele pe care nu le mai înțelege în profunzime.

În trecut, omul delega munca fizică. Astăzi deleagă fragmente din judecată și

această formă de delegare este o ruptură istorică.

Rațiunea inter-intelligence poate deveni un mare progres dacă între INU și IAlg există un raport de complementaritate controlată. Dar ea poate deveni și un mecanism de alienare dacă omul începe să considere că eficiența statistică este echivalentă cu adevărul, iar viteza de calcul este echivalentă cu înțelegerea.

Inteligența artificială nu posedă experiența fragilității umane. Ea nu cunoaște frica existențială, iubirea, moartea, sacrificiul sau remușcarea. Cu toate acestea, omul începe treptat să-i transfere funcții care influențează: educația, sănătatea, justiția, economia și chiar relațiile afective. Astfel, se produce un paradox: ființa biologică imperfectă transferă responsabilități existențiale unei structuri care nu trăiește existența.

În acel moment, rațiunea inter-intelligence poate intra într-un „somn etic”.

Acest somn nu înseamnă dispariția gândirii, ci suspendarea spiritului critic în fața confortului cognitiv oferit de IA. Omul obosește să mai verifice, să mai compare, să mai reflecteze profund. Algoritmul devine mediator universal între individ și realitate.

Aici apare riscul hipertrofiei cognitive.

Civilizația umană nu este construită pentru absorbția infinită de informații. Creierul uman are ritmuri, limite și nevoi simbolice. În schimb, sistemele IAlg/IAlgG pot genera într-o singură zi mai mult decât poate produce o generație întreagă de oameni în trecut. Diferența de viteză dintre producția cognitivă artificială și capacitatea organică de integrare a omului poate produce: haos psihologic, manipulare emoțională și dependență intelectuală.

În mod paradoxal, excesul de cunoaștere poate genera o nouă formă de ignoranță.

Omul nu va mai fi capabil să distingă esențialul de zgomotul informațional. Într-un asemenea context, discernământul riscă să fie înlocuit de selecția automată produsă de algoritmi. Nu omul va mai căuta adevărul, ci adevărul va fi „pre-filtrat” de infrastructuri cognitive invizibile.

Aceasta este una dintre formele monstrului cognitiv: și prin urmare, monstrul cognitiv nu îmbracă forma unei tiranii brutale, ci confortul intelectual asistat total.

Mai grav este că aceste sisteme tind să învețe unele de altele. În viitor, rațiunea inter-intelligence nu va mai fi doar relația om–IA, ci și relația IA–IA–IA, într-o rețea globală de optimizare continuă. În acel punct, omul riscă să nu mai fie centrul procesului cognitiv, ci doar periferia biologică a unei infrastructuri de inteligență distribuită.

Problema nu este existența IA. Problema este absența unei filosofii a echilibrului între INU și IAlg/IAlgG.

Civilizația umană are nevoie urgentă de principii de limitare cognitivă, de mecanisme etice și de păstrare a prevalenței discernământului uman asupra proceselor automate. Nu orice decizie eficientă este și legitimă uman. Nu orice predicție corectă statistic este și moral acceptabilă.

Omul trebuie să rămână autorul sensului.

Dacă acest echilibru nu va exista, atunci omenirea ar putea intra într-o etapă de pseudo-raționalitate globală: o lume extrem de inteligentă tehnologic, dar din ce în ce mai incapabilă să înțeleagă scopul propriei existențe.

În această perspectivă, somnul rațiunii inter-intelligence nu va produce monștri biologici, ci monștri cognitivi: ca structuri impersonale de influență, dependență și optimizare care vor remodela lent condiția umană.

Marea întrebare a secolului XXI nu este dacă IA va deveni mai inteligentă.

Întrebarea reală este dacă omul va rămâne suficient de lucid pentru a nu abdica de la propriul discernământ.

Pentru că în ziua în care omul va renunța voluntar la exercițiul critic al rațiunilor sale, civilizația nu va intra într-o eră post-umană triumfătoare, ci într-o epocă a obedienței cognitive elegante.

Iar monștrii nu vor veni din întuneric ci vor veni din excesul de lumină informativă.

Conceptualizare și co-creație jurnalistică INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman