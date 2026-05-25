Olt. Zeci de șoferi au rămas fără permis, după controalele polițiștilor

Polițiștiii olteni au desfășurat, în weekend, acțiuni ample pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, vizând în special șoferii care circulă cu viteză excesivă sau conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. În urma controalelor, au fost aplicate 428 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 34 de permise de conducere și au fost constatate nouă infracțiuni la regimul rutier.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 113 solicitări, dintre acestea 85 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 428 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 34 de permise de conducere, dintre care 28 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 3 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 3 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 9 infracțiuni la regimul rutier. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.