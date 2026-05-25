Gospodării inundate la Șerbănești. Pompierii au intervenit toată noaptea pentru evacuarea apei

Pompierii din cadrul Detașamentului Slatina au intervenit ore în șir în comuna Șerbănești, după ce mai multe gospodării au fost inundate în urma acumulărilor masive de apă produse în zonă. Intervenția a început în cursul zilei de duminică, 24 mai 2026, când echipajele ISU Olt au fost mobilizate cu două motopompe, dintre care una de mare capacitate, pentru evacuarea apei din curți și locuințe afectate. Potrivit datelor preliminare transmise de reprezentanții inspectoratului, șapte gospodării și patru locuințe au fost inundate.

Pe măsură ce situația din teren a evoluat, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o motopompă din cadrul Detașamentului Slatina, astfel că pompierii au acționat cu trei motopompe, una fiind de mare capacitate. Apa extrasă din gospodării a fost evacuată în pârâul Dorofei, aflat în apropierea zonei afectate.

Salvatorii au reușit să elimine apa din cele patru gospodării în care locuințele au fost afectate parțial, după care au continuat operațiunile pentru asanarea apei din alte gospodării unde curțile au fost inundate. Misiunea s-a încheiat în dimineața zilei de 25 mai 2026, în jurul orei 05:00. Bilanțul final indică opt gospodării afectate și patru locuințe inundate parțial.



Din fericire, nu au fost raportate victime, însă oamenii din zonă au avut o noapte dificilă, pompierii lucrând continuu pentru limitarea efectelor produse de acumulările de apă.