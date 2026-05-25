Caracal. Capitala copilăriei pe 1 Iunie

Primăria municipiului Caracal pregătește o zi plină de culoare, energie și surprize pentru copiii și familiile din oraș, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Pe 1 Iunie, Calea București se transformă într-un adevărat tărâm al distracției, unde cei mici vor avea parte de ateliere creative, spectacole, desene pe asfalt, expoziții spectaculoase și multe momente de neuitat. Evenimentul va avea loc în zona delimitată de Aleea Petru Rareș și Aleea Creșei/Aleea Răsăritului, iar atmosfera de sărbătoare va fi completată de gogoși, înghețată și activități pentru toate vârstele.

„1 iunie! De Ziua Copilului, sărbătorim exact cum trebuie: împreună! Vă așteptăm cu mic, cu mare, la o zi plină de magie, joacă și amintiri frumoase! Surprize la tot pasul: ateliere de pictură pe față, desene pe asfalt, ateliere de teatru, expoziție de tehnică militară, expoziție de motociclete, spectacole la scenă deschisă și nelipsitele gogoși și înghețată! Ne vedem pe Calea București, în zona delimitată de Aleea Petru Rareș și Aleea Creșei/Aleea Răsăritului!”, transmit reprezentanții Primăriei Caracal.