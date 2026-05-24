Victorie importantă pentru ACS Unirea Radomirești 2024 în Liga a IV-a

Echipa ACS Unirea 2024 Radomirești continuă parcursul solid din actualul sezon al Ligii a IV-a Olt, reușind o nouă victorie în etapa a XXXI-a a campionatului. Formația din Radomirești s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la ACS Viitorul Caracal, într-un meci disputat cu determinare și spirit de echipă. Partida a evidențiat organizarea bună a gazdelor și eficiența în momentele decisive, iar succesul obținut demonstrează forma bună traversată de echipa pregătită de antrenorul Alexandru Gheorghe.

Golurile victoriei au fost marcate de Tecuceanu și Enache, cei doi contribuind decisiv la cele trei puncte obținute de Unirea Radomirești în fața propriilor suporteri. Formula de start a echipei din Radomirești a fost alcătuită din: Mieilă-Ciobanu, Ciocoteală, Preda, G. Matei-Enache (Constantin), Boșoancă, Fierăscu, Năuiu (Rădulescu)-M. Matei, Tecuceanu.

Atmosfera de la Radomirești a fost una pozitivă, susținătorii echipei răsplătind evoluția jucătorilor cu aplauze la finalul confruntării. Victoria menține moralul ridicat înaintea următoarei deplasări, programată sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 11:00, când ACS Unirea 2024 Radomirești va întâlni, în deplasare, formația AS Voința Schitu.