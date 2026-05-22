Expo-Flora un adevărat paradis al florilor

În aceste zile 21-25.05. 2026, Aleea Eroilor respectiv-Parcul Tineretului este gazdă bună. Surâsul florilor a deschis sezonul de vară prin ochii mușcatelor, begoniilor, petuniilor. Comercianți din diverse colțuri de țară au venit să-și expună aici cele mai frumoase flori. Tot aici găsești obiecte artizanale de o frumusețe rară. Desigur, nici dulciurile de casă nu lipsesc. Ciocolata și nuga cu nucă, alune, migdale și merișoare este la mare căutare, iar vata de zahăr pe băț, halvița și gogoșile cu ciocolată sunt vedetele evenimentului. Vizitatorii se opresc să mănânce diverse bunătăți, precum: mici pe grătar, cârnați, ceafă și turte. O atmosferă de poveste printre flori te îmbie cu arome. Comercianți din Harghita, Deva, Brașov, Sibiu, Argeș, Olt și-au expus marfa de la orele dimineții și așteaptă cumpărători. Pasionații de flori și obiecte artizanale nu pot pleca cu mâna goală în fața unor astfel de frumuseți. Desigur, Parcul Tineretului e transformat într-o poveste plină de arome. Seara e așteptată cu surprize, artiști talentați vor bucura vizitării cu melodii de neuitat.

Expo Flora este un adevărat paradis al florilor….

A consemnat,

Cecilia Tatiana Simionescu