Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere demiteri și anchete urgente: „Balastierele ilegale din Olt se văd din satelit, dar nu și de instituțiile statului”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, solicită tragerea la răspundere a autorităților și institutiilor de control din județ, după apariția unor informații privind exploatări ilegale de nisip și balast mascate sub forma unor iazuri piscicole. Parlamentarul susține că fenomenul a produs pagube majore mediului și bugetului de stat, acuzând existența unor complicități administrative și politice care ar fi permis dezvoltarea unui adevărat sistem de exploatare ilegală în județul Olt. Invocând inclusiv declarațiile ministrului Mediului, Diana-Anda Buzoianu, deputatul cere demiterea urgentă a celor responsabili, anchete transparente și recuperarea prejudiciilor rezultate din exploatările despre care susține că s-au desfășurat ani la rând fără controale eficiente și fără plata taxelor către stat.

„În județul Olt, balastierele ilegale se văd din satelit. Este chiar concluzia Ministrului Mediului al României, doamna Diana-Anda Buzoianu, care a vorbit public despre craterul apărut în ultimii ani pe o suprafață de aproximativ cinci hectare. Însuși Ministrul Mediului a vorbit despre mii de camioane cu nisip și balast scoase ilegal și despre milioane de lei obținute din exploatări care, potrivit declarațiilor publice, s-au desfășurat fără acte.

Astăzi, în Olt nu mai vorbim despre simple suspiciuni izolate. Vorbim despre un fenomen care a scăpat de sub control. Vorbim despre zeci de hectare afectate, despre terenuri agricole distruse, despre afectarea mediului înconjurător și despre comunități care au rămas cu gropi și cratere în loc de investiții reale. Și atunci, sunt obligat să întreb public: Unde au fost instituțiile statului? Unde au fost controalele? Unde au fost conducerile Administrației Bazinale Olt și ale SGA Olt în toți acești ani? Pentru că dacă aceste exploatări se văd inclusiv din satelit, atunci este imposibil ca ele să nu fi fost văzute de cei plătiți să controleze, să aplice și să apere legea. Mai grav, există și suspiciuni serioase că statul român nu a încasat taxele și redevențele aferente acestor exploatări. În timp ce românii sunt împovărați cu taxe și impozite, milioane de lei ar fi fost scoase din pământul acestei țări fără ca statul să încaseze partea legală. Dar cine răspunde pentru aceste prejudicii?

Doamnă ministru, a trecut aproape o lună de la declarațiile dumneavoastră publice și mai bine de două luni și jumătate de când în calitate de deputat al Partidului S.O.S. România am semnalizat aceste nereguli în Parlamentul României și v-am adresat o interpelare publică. Românii au auzit acuzații extrem de grave despre mafii locale, despre ilegalități și despre instituții care nu și-au făcut datoria. Dar nu au văzut rezultatele și măsurile luate! Cine răspunde pentru anii în care s-a ignorat acest jaf din resursele țării? Cine a închis ochii? Cine răspunde pentru transformarea județului Olt într-un simbol al balastierelor mascate sub titulatura de „iazuri piscicole”? Cât mai durează până vedem rezultate concrete? Cât mai durează până la demisii? Cât mai durează până când cei vinovați vor răspunde în fața legii?

Pentru că nu este suficient doar să constatăm public existența acestor probleme. Românii vor măsuri. Vor sancțiuni. Vor recuperarea prejudiciilor și aplicarea legii indiferent de funcție sau influență politică. Dacă aceste exploatări ilegale sunt atât de evidente încât pot fi observate inclusiv prin imagini din satelit, atunci este evident că vorbim despre un eșec grav de control instituțional și despre suspiciuni serioase privind existența unor rețele de protecție administrativă și politică.

În calitate de deputat în Parlamentul României, cer public demiterea de urgență a tuturor celor care au permis, tolerat sau ascuns aceste ilegalități. Cer transparență totală și sesizarea organelor competente acolo unde există suspiciuni de încălcare a legii. România nu poate deveni țara în care resursele sunt exploatate ilegal sub protecția tăcerii administrative din instituțiile statului. Iar Oltul nu poate rămâne județul în care balastierele ilegale se văd din satelit, dar nu se văd din birourile instituțiilor publice responsabile. Nu mai sunt suficiente declarații publice și strategii pe hârtie! Vinovații trebuie să plătească acum, nu după ani de tergiversări! Toți cei care au permis acest fenomen trebuie să răspundă în fața legii! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.