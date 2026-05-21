Ziua Eroilor sărbătorită la Școala Gimnazială Curtișoara

În ziua de Joi, 21 Mai 2026, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Curtișoara, în prezența autorităților locale, au participat la ceremonia de omagiere a eroilor, desfășurată la Monumentul Eroilor din cel de-Al Doilea Război Mondial, poziționat în parcul din apropierea Căminului Cultural.

Omagierea eroilor din localitatea Curtișoara a debutat printr-o slujbă religioasă, săvârșită de preotul Marian Achim de la Parohia Curtișoara, în cadrul căreia au fost pomeniți toți eroii din localitate.

În a doua parte a evenimentului, a urmat prelegerea dlui. prof. drd. Dan Anastasescu, cadru didactic al școlii, care a prezentat importanța Zilei Eroilor, subliniind faptul că eroii trebuie priviți ca niște repere morale, ca niște valori, acestora datorându-se existența României de astăzi. Astfel, Ziua Eroilor nu este doar o comemorare a trecutului, ci și o reafirmare a continuității istorice și a identității naționale. Eroii reprezintă mai mult decât simple figuri istorice, ei sunt simboluri ale unor valori universale. Sacrificiul lor transcende contextul concret al războiului și devine o expresie a devotamentului față de binele comun. În cultura română, imaginea eroului este profund legată de ideea de jertfă și de credință, iar monumentele ridicate în memoria eroilor, cimitirele militare și ceremoniile publice contribuie la construirea unei geografii simbolice a memoriei. Aceste spații nu sunt doar locuri fizice, ci adevărate repere identitare, unde trecutul și prezentul se întâlnesc. În acest context, Ziua Eroilor joacă un rol esențial, oferind un cadru de reflecție asupra trecutului și asupra valorilor care definesc comunitatea.

Ultima parte a evenimentului a constat în depunerea unor coroane de flori la monumentul eroilor, atât din partea comunității locale, a Primăriei și Consiliului Local Curtișoara, precum și din partea elevilor școlii, însoțiți de cadrele didactice.

Trebuie precizat faptul că această activitate s-a desfășurat cu sprijinul și în prezența dlui. primar Gheorghe Gănescu și a dlui. viceprimar Florel Dumitrașcu; a preotului Marian Achim de la Parohia Curtișoara; a dnei. prof. Victoria Mircioagă, directorul Școlii Gimnaziale Curtișoara, precum și a tuturor cadrelor didactice implicate.

Prof. Drd. Dan Anastasescu

