Șopârlița se pregătește de sărbătoare. Artiști îndrăgiți, spectacol grandios și focuri de artificii la Ziua Comunei 2026

Comuna Șopârlița îmbracă haine de sărbătoare pe 31 mai 2026, când stadionul comunal va deveni centrul distracției și al tradiției locale. Primăria și Consiliul Local pregătesc un eveniment de amploare dedicat comunității, cu muzică live, invitați speciali, dans, momente artistice și surprize pentru toate vârstele. Atmosfera de festival va fi completată de un spectaculos show de lasere și focuri de artificii, într-o zi menită să aducă împreună oamenii locului, emoția tradițiilor și bucuria de a sărbători comunitatea.

„Cu bucurie și voie bună, vă invităm să fiți parte dintr-un eveniment deosebit, dedicat oamenilor frumoși și momentelor petrecute împreună. Muzică pentru toate gusturile, atmosferă de sărbătoare, invitați speciali, distracție și surprize pentru toată lumea. O zi plină de emoție, tradiție și momente speciale care vor rămâne în amintire”, transmit reprezentanții Primăriei Șopârlița.