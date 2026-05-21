„Slatina Garden Fest”, cel mai colorat festival al primăverii

Slatina se transformă, în perioada 21-24 mai, într-un adevărat punct de atracție pentru iubitorii de natură, muzică și relaxare. Prima ediție a „Slatina Garden Fest”, organizată de Primăria municipiului Slatina împreună cu Asociația Tinerilor Fermieri Olt, aduce în Parcul Tineretului expoziții florale spectaculoase, producători locali, zone de food & drinks, activități pentru copii și concerte live cu artiști precum Edward Sanda & Cleopatra Stratan, Johny Romano și Florinel și Ioana. Evenimentul promite patru zile pline de culoare, energie și voie bună pentru întreaga comunitate.

„În perioada 21–24 mai 2026, Parcul Tineretului devine locul în care natura, muzica, relaxarea și buna dispoziție se întâlnesc într-un eveniment dedicat întregii comunități. Primăria Municipiului Slatina, împreună cu Asociația Tinerilor Fermieri Olt, vă invită la prima ediție a „Slatina Garden Fest” – un festival dedicat florilor, producătorilor locali, gusturilor autentice și timpului petrecut frumos alături de familie și prieteni. Pe parcursul celor patru zile, participanții vor găsi: expoziții de flori și arbuști ornamentali, producători locali de legume, fructe și produse agroalimentare, zone de food & drinks și restaurante mobile, spații dedicate copiilor și activităților recreative, concerte și spectacole live pe scena amplasată în Parcul Tineretului.

Atmosfera de festival va fi completată de artiști îndrăgiți: Florinel și Ioana, Johny Romano, Edward Sanda & Cleopatra Stratan alături de artiști locali, DJ și momente speciale pregătite în fiecare seară. Slatina Garden Fest își propune să aducă oamenii împreună într-un spațiu viu, relaxant și plin de energie pozitivă, susținând totodată producătorii locali și inițiativele dedicate comunității. Ne vedem în Parcul Tineretului, la zile pline de culoare, muzică și voie bună!”, se arată în comunicatul Primăriei Slatina.