Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Elevii din Olt au dirijat circulația alături de polițiști și jandarmi

Polițiștii și jandarmii olteni au continuat activitățile dedicate „Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere”, punând accent pe regulile pe care trebuie să le respecte utilizatorii de biciclete și trotinete electrice. În școlile din Potcoava și Scornicești, elevii au participat la acțiuni educative și au făcut parte din patrule școlare, echipați cu veste reflectorizante și indicatoare rutiere. Sub supravegherea oamenilor legii și a profesorilor, copiii au contribuit la dirijarea circulației și la traversarea în siguranță a pietonilor, într-un demers menit să îi responsabilizeze pe cei mici și să atragă atenția șoferilor asupra prezenței elevilor în zona unităților de învățământ.



„Activitățile desfășurate în cadrul programului ‘Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere’ au continuat și în data de ieri (n.r. 20 mai), tema zilei fiind respectarea normelor de circulație de către conducătorii de biciclete și trotinete electrice. Cu această ocazie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, împreună cu jandarmii, au desfășurat activități informativ-preventive în unități de învățământ din orașele Potcoava și Scornicești. Totodată, au fost organizate activități împreună cu patrulele școlare, elevii participanți fiind echipați cu veste reflectorizante și indicatoare de semnalizare. Sub îndrumarea cadrelor didactice și supravegherea polițiștilor, aceștia au contribuit la dirijarea circulației și la îndrumarea pietonilor pentru traversarea în siguranță a drumului public. Scopul activităților a fost responsabilizarea elevilor cu privire la respectarea regulilor de circulație, precum și conștientizarea conducătorilor auto asupra prezenței copiilor în zona unităților de învățământ. Inspectoratul de Poliție Județean Olt va continua desfășurarea activităților preventive pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și formarea unui comportament responsabil în trafic”, transmit reprezentanții IPJ Olt.