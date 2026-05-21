Gaze la Bârza

În campaniile electorale se promit multe. Dacă cele asumate declarativ și prin diverse materiale de propagandă ar constitui declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale, mulți dintre aleșii patriei ar prăși la ora asta porumbul, păziți la cap de rând de subofițeri ai structurii din zona penitenciară, executând pedepesele pentru… minciuna electorală, sau după codul penal, fals în declarații. Patria ar fi mai prosperă, iar serviciul de interes public nu ar mai trebui să suporte minciunile candidaților.

În opozabilitate cu cele de mai sus, se află Ion Anuța, primarul de la Bârza, de aici de la noi din Olt, cel care se ține de cuvânt. Astfel, miercuri, 20 mai, între Transgaz, societatea națională de transport gaze naturale și comuna Bârza, reprezentată de Ion Anuța, a fost încheiat contractul de realizare a racordului, respectiv dezvoltării rețelei de transport gaze naturale pe raza localității. Cel mai greu pas în realizarea unei investiții, pe care primarul și-a asumat-o, chiar dacă știa de la bun început că împlinirea acestui angajament nu depinde numai de el. Se poate spune că acest proiect atât de așteptat la Bârza intră în faza decisivă. Cel mai complicat parcurs de etapă este deja document asumat și însușit de părți: Transgaz și Primăria Bârza reprezentată de Ion Anuța.