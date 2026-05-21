Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Credința și respectul pentru eroi trebuie să rămână temelia identității noastre naționale”

Cu prilejul sărbătorii Înălțării Domnului și al Zilei Eroilor, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de credință, recunoștință și unitate națională, subliniind importanța cinstirii celor care s-au sacrificat pentru libertatea și demnitatea României. Parlamentarul evocă datoria morală de a păstra vie memoria eroilor neamului și de a apăra valorile pentru care aceștia au luptat, credința, suveranitatea, libertatea și identitatea națională, într-o perioadă în care acestea sunt tot mai des puse la încercare.
„Astăzi, Ziua Înălțării Domnului și Ziua Eroilor poartă împreună o semnificație profundă pentru poporul nostru. Este ziua în care credința se întâlnește cu istoria, iar recunoștința față de cei care s-au jertfit pentru România devine o datorie sfântă pentru fiecare dintre noi. Cinstim deopotrivă astăzi Înălțarea Domnului și memoria Eroilor României. În această zi binecuvântată și importantă pentru creștini, ne îndreptăm gândurile și rugăciunile către cei care, prin curaj și sacrificiu, au apărat acest pământ și au pus mai presus de propria viață libertatea, credința și demnitatea acestui neam. Este momentul în care privim cu respect către trecut și ne plecăm frunțile în fața tuturor celor care au luptat și s-au jertfit pentru ca România să existe, să rămână unită și să își păstreze identitatea. Îi cinstim cu mândrie pe soldații căzuți pe fronturile de luptă, pe cei care au suferit în temnițe și lagăre, pe cei care au apărat tricolorul în momente grele ale istoriei și pe militarii români care și-au făcut datoria în misiuni desfășurate sub steagul României. Sacrificiul lor nu poate fi uitat. Prin curajul și devotamentul lor, generațiile de astăzi trăiesc într-o țară liberă, iar noi avem obligația morală de a păstra vie memoria celor care au făcut posibil acest lucru, păstrând în inimă pacea și iubirea pentru neam. Astăzi, când valorile naționale sunt tot mai des puse la încercare, avem datoria să ne respectăm istoria, să ne cinstim eroii și să apărăm valorile pentru care aceștia au luptat: credința, libertatea, suveranitatea și demnitatea națională. Această zi sfântă să ne aducă mai multă unitate, demnitate și recunoștință față de cei care au scris, prin jertfa lor, istoria acestui popor. Să ne plecăm frunțile în semn de respect și să rostim o rugăciune pentru toți cei care s-au jertfit pentru România. Lumina și binecuvântarea Înălțării Domnului să ne aducă liniște în suflet, credință și speranță în fiecare zi! Cinste eternă Eroilor României! Dumnezeu să îi odihnească în pace pe toți eroii României și să binecuvânteze poporul român! Hristos S-a Înălțat! Un popor unit nu poate fi învins!”, a transmis deputatul Mihai-Adrian Țiu.