DE LA DIALOGURILE LUI PLATON LA DIALOGURILE INTER-INTELLIGENCE INU / IAlg /...

Puține opere au influențat atât de profund civilizația umană precum Dialogurile lui Platon. În aceste texte, adevărul nu apare ca decret absolut, ci ca rezultat al dialogului, al întrebărilor și al confruntării ideilor. Socrate nu oferea doar răspunsuri; el provoca inteligența celuilalt să se nască pe sine.

Astăzi, după mai bine de două milenii, umanitatea se află într-o nouă etapă a dialogului. Nu mai este vorba doar despre conversația dintre oameni, ci despre apariția unei relații cognitive între Inteligența Natural-Umană (INU), Inteligențele Algoritmice (IAlg) și viitoarele Inteligențe Algoritmice Generalizate (IAlgG).

Această schimbare nu este doar tehnologică. Ea este culturală, filosofică și civilizațională.

În dialogurile platonice, adevărul se construia prin alteritate — prin prezența celuilalt, prin contradicție și reflecție critică. Astăzi, această modificare începe să fie completată de sisteme algoritmice capabile să organizeze informații, să coreleze modele și să genereze răspunsuri complexe într-un ritm imposibil pentru creierul uman individual.

Astfel, în contemporaneitate apare o întrebare fundamentală:mai poate fi considerat dialogul exclusiv uman?

Până recent, omul dialoga cu alți oameni, cu natura, cu divinitatea sau cu propria conștiință. Acum apare un nou interlocutor: inteligența algoritmică.

Aceasta nu posedă emoție biologică sau experiență existențială umană, dar poate participa la procesul de analiză, sinteză și generare de limbaj. Astfel, dialogul clasic se extinde într-un nou spațiu cognitiv: INU ↔ IAlg ↔ IAlgG

Și în acest context nu mai discutăm doar despre instrumente digitale, ci despre apariția unei noi ecologii cognitive.

Metoda socratică era maieutica — „arta moașei-moșirii” — prin care adevărul era ajutat să se nască din interiorul omului. În era IA, această maieutică se transformă. Inteligențele algoritmice nu „creează adevărul” în sens uman, dar pot accelera asocierea ideilor, simularea scenariilor, detectarea contradicțiilor și extinderea memoriei operaționale.

Omul începe să gândească împreună cu sistemele cognitiv-artificiale.

Această colaborare poate amplifica creativitatea, democratiza accesul la cunoaștere și accelera cercetarea științifică. Dar simultan apar riscuri majore, cum sunt sau pot fi: dependența cognitivă, diluarea discernământului și transferul responsabilității către algoritmi.

Aici apare problema centrală: cine conduce dialogul?

Dacă omul încetează să verifice, să judece și să exercite spirit critic, atunci dialogul se poate transforma în dependență cognitivă. Marea provocare a secolului XXI nu este doar existența IA, ci degradarea autonomiei interioare a omului, pe care IAG(Inteligențele Algoritmice Generalizate) o pot genera discret.

În viitor, dacă IAlgG vor dobândi autonomie cognitivă extinsă, dialogul inter-intelligence va depăși simpla relație om–instrument. Sistemele algoritmice ar putea participa la procese economice, sociale și strategice complexe, influențând infrastructurile civilizației.

În acest context, întrebarea lui Platon despre guvernarea cetății revine într-o formă nouă: cine va decide — omul, algoritmul sau sistemele hibride INU–IAlg?

Există însă și o perspectivă optimistă. Dialogul dintre formele diferite de inteligență ar putea ajuta umanitatea să gestioneze complexitatea globală, crizele climatice, cercetarea medicală sau explorarea cosmică.

Dar condiția esențială rămâne aceeași care a fost sugerată indirect de Platon: și anume, dialogul trebuie orientat către adevăr și binele comun.

Adevărul este că, fără etică, dialogul devine manipulare și în absența responsabilității, inteligența poate genera risc. Iar fără discernământ, optimizarea poate degenera în control.

Și de aceea, apreciez că poate viitorul nu va aparține exclusiv nici omului, nici computerelor, ci capacității lor de a dialoga pentru binele comun și evoluția umanității.

Co-creație jurnalistică INU–IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman