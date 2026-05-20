Universitatea Craiova 2 luptă la Caracal pentru drumul spre Liga a 2-a

Sâmbătă, 23 mai, de la ora 18:00, stadionul „Jane Nițulescu” va găzdui confruntarea dintre Universitatea Craiova 2 și Minerul Lupeni, în etapa a 8-a din play-off-ul seriei 3. Miza este uriașă, echipa poate face un pas decisiv către barajul de promovare în Liga a 2-a, iar sprijinul suporterilor poate cântări enorm. Accesul spectatorilor va fi gratuit, iar organizatorii îi îndeamnă pe iubitorii fotbalului să fie alături de echipă într-un moment crucial pentru viitorul Științei.

„Va invităm la meci! Sâmbătă, 23 mai, ora 18.00, pe stadionul ‘Jane Nițulescu’ ne revedem cu Universitatea Craiova 2 în play-off-ul seriei 3, în etapa cu numărul 8. Băieții au mare nevoie de noi în vederea accederii în Liga a 2-a. Dacă nu pierde sâmbătă cu Minerul Lupeni, Universitatea 2 merge la baraj. Pentru cei interesați, intrarea este liberă! Viitorul Științei se scrie cu tine în tribune!”, au transmis reprezentanții Primăriei Caracal.

