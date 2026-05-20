Primăria Slatina face apel la spiritul civic. Curățenia orașului începe din fața fiecărei locuințe

„Curățenia începe din fața propriei gospodării! Primăria Municipiului Slatina reamintește cetățenilor că, potrivit prevederilor OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, proprietarii de imobile, terenuri sau construcții au obligația de a asigura întreținerea și salubrizarea zonelor aferente proprietăților pe care le dețin sau le folosesc. Aceste obligații includ: menținerea curățeniei pe trotuare și în jurul proprietăților, curățarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor, îngrijirea terenurilor și spațiilor aferente, păstrarea curățeniei locurilor de parcare utilizate. De asemenea, asociațiile de proprietari au obligația de a asigura curățenia și buna gospodărire a spațiilor din jurul blocurilor. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare. Un oraș curat nu înseamnă doar intervenția autorităților, ci și implicarea fiecăruia dintre noi. Respectul pentru comunitate începe chiar din fața casei sau a blocului în care locuim”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.