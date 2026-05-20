Polițiștii rutieri și motocicliștii au dus lecția siguranței în trafic în școlile din Slatina

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a marcat „Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere” printr-o serie de activități preventive desfășurate în școli din Slatina, unde elevii au discutat direct cu polițiști și reprezentanți ai comunității motocicliștilor despre regulile de circulație, conduita preventivă și riscurile din trafic. Acțiunile au avut ca obiectiv reducerea accidentelor rutiere și formarea unor comportamente responsabile în rândul tinerilor participanți la trafic, fie că sunt pietoni, bicicliști sau utilizatori de trotinete și mopede.

„În cadrul ‘Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere’, ziua de 19 mai 2026 a fost dedicată respectării regulilor de circulație de către motocicliști. Cu această ocazie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul Rutier, Biroul Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități informativ-preventive în mai multe unități de învățământ din municipiul Slatina. În cadrul activităților preventive, a fost organizată și o întâlnire între polițiști, reprezentanți ai motocicliștilor și elevi, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați motocicliștii și promovarea unui comportament responsabil în trafic. Pe parcursul discuțiilor au fost abordate aspecte referitoare la respectarea normelor rutiere, importanța conducerii preventive și necesitatea purtării echipamentelor de protecție. Totodată, elevilor le-au fost prezentate recomandări privind traversarea în siguranță a drumului public, deplasarea către și de la unitățile de învățământ, precum și utilizarea trotinetelor, bicicletelor și mopedelor. Prin astfel de activități, Inspectoratul de Poliție Județean Olt urmărește creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea implicării copiilor și tinerilor în evenimente rutiere”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.