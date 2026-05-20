ISU Olt, întâlnire cu administratorii restaurantelor și localurilor din județ pentru noile reguli de siguranță la incendiu

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a organizat o activitate de informare dedicată reprezentanților operatorilor economici care dețin construcții sau spații cu destinație de alimentație publică din județul Olt. Activitatea a fost condusă de inspectorul șef al ISU Olt, domnul Colonel Tănase Adrian, iar din partea instituției au participat specialiști din cadrul structurilor de control și activități preventive, precum și din domeniul avizării-autorizării. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și dezbătute cele mai recente modificări legislative în domeniul apărării împotriva incendiilor, în contextul schimbărilor importante aduse Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Aceste modificări vizează în mod direct instituțiile publice, operatorii economici și toate spațiile cu acces public. Instituția noastră își reafirmă deschiderea și disponibilitatea pentru acordarea asistenței de specialitate, în vederea respectării prevederilor legale din domeniul apărării împotriva incendiilor și a asigurării unor condiții cât mai sigure pentru cetățeni”, au transmis reprezentanții ISU Olt.