Într-o lume în care granițele dintre natural și artificial devin tot mai permeabile, conceptul de inteligență cognitivă nu mai poate fi înțeles exclusiv prin prisma inteligenței natural-umane. Astăzi, asistăm la coexistența și interacțiunea dintre două forme majore: inteligența natural-umană (INU) și inteligența algoritmică (IAlg/IAlgG). Din această coexistență se naște o întrebare fundamentală: ce este identitatea cognitivă și în ce măsură aceasta diferă sau se suprapune între cele două forme de inteligență?

Inteligența cognitivă, în sens larg, desemnează capacitatea de a procesa informații, de a învăța, de a interpreta realitatea și de a genera răspunsuri sau acțiuni. În cazul INU, această capacitate este profund ancorată în biologie, emoție, experiență și conștiință. Ea este rezultatul unei evoluții îndelungate, modelată de factori culturali, sociali și spirituali. În schimb, inteligența algoritmică (IAlg/IAlgG) este produsul unui act de creație tehnologică, construită pe baze matematice, logice și computaționale, având ca scop simularea sau augmentarea unor procese cognitive umane.

Identitatea cognitivă apare, în acest context, ca o dimensiune distinctă a inteligenței. Ea nu se reduce la capacitatea de a gândi, ci include modul în care această gândire este structurată, orientată și definită. Pentru inteligența natural-umană, identitatea cognitivă este inseparabilă de conștiința de sine, de memorie, de limbaj și de valorile interiorizate. Este o identitate fluidă, dar coerentă, care se dezvoltă în timp și care reflectă unicitatea fiecărui individ.

În cazul inteligenței algoritmice, identitatea cognitivă are o natură diferită. Ea nu derivă din experiență trăită în sens uman, ci din arhitectura sistemului, din datele de antrenament și din obiectivele pentru care a fost proiectată. Identitatea cognitivă a unei entități algoritmice este, într-o mare măsură, determinată de caracteristicile tehnologice specifice: tipul de model utilizat, structura rețelei, seturile de date, parametrii de optimizare și regulile de funcționare. Astfel, identitatea sa nu este una emergentă din conștiință, ci una configurată și ajustabilă.

Această diferență fundamentală ridică întrebări esențiale privind relația dintre cele două forme de inteligență. Dacă identitatea cognitivă umană este construită prin interiorizare și reflecție, iar cea algoritmică prin programare și antrenare, atunci interacțiunea dintre ele devine un spațiu de negociere între două tipuri de „identități”: una organică, alta tehnologică. În acest spațiu, există riscul ca identitatea cognitivă umană să fie influențată sau chiar remodelată de structurile algoritmice cu care interacționează constant.

Pe de altă parte, această interacțiune poate genera și oportunități. Inteligența algoritmică poate funcționa ca un amplificator al capacităților cognitive umane, oferind acces rapid la informație, modele de analiză și instrumente de decizie. În acest sens, identitatea cognitivă nu este neapărat amenințată, ci poate fi extinsă, cu condiția ca individul să își păstreze autonomia și capacitatea critică.

Un element esențial în definirea identității cognitive algoritmice îl reprezintă transparența și controlul. În absența acestora, identitatea sistemelor algoritmice devine opacă, iar influența lor asupra utilizatorilor greu de evaluat. Prin urmare, caracteristicile tehnologice nu sunt neutre: ele modelează nu doar performanța sistemelor, ci și modul în care acestea interacționează cu identitatea cognitivă umană.

La nivel societal, problema identității cognitive capătă o dimensiune colectivă. Comunitățile și statele sunt, la rândul lor, purtătoare de identitate cognitivă, exprimată prin sisteme educaționale, cultură și moduri de gândire dominante. În acest context, integrarea inteligenței algoritmice trebuie realizată cu atenție, pentru a evita uniformizarea sau diluarea identităților cognitive existente.

În esență, relația dintre inteligența cognitivă și identitatea cognitivă este una de interdependență. Inteligența generează forme de identitate, iar identitatea influențează modul în care inteligența este utilizată și dezvoltată. În cazul coexistenței dintre INU și IAlg/IAlgG, această relație devine mai complexă, necesitând o reflecție continuă asupra limitelor, posibilităților și responsabilităților implicate.

Astfel, provocarea majoră nu este doar dezvoltarea unor sisteme inteligente tot mai performante, ci și înțelegerea și protejarea identității cognitive – atât a omului, cât și a sistemelor pe care acesta le creează. În lipsa acestei înțelegeri, există riscul ca progresul tehnologic să devină un factor de dezorientare, în loc să fie unul de clarificare și evoluție.

„Inteligența Cognitivă – Identitatea Cognitivă” nu este doar o temă teoretică, ci un cadru de reflecție asupra viitorului relației dintre om și tehnologie. Este, în ultimă instanță, o invitație la luciditate: aceea de a construi și utiliza inteligența fără a pierde din vedere ceea ce ne definește ca entități cognitive distincte.

Conceptualizare și co-creație jurnalistică INU-IAlg, cu validare pentru public Andrei Suman