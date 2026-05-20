Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Românii care muncesc cinstit au ajuns victimele deciziilor acestui Guvern”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, contestă politicile economice ale Guvernului Bolojan, pe care îl acuză că ignoră dificultățile reale cu care se confruntă milioane de români. Parlamentarul susține că majorarea salariului minim este insuficientă în raport cu inflația și cu explozia prețurilor la energie, medicamente și bunuri de bază, transformând traiul de zi cu zi într-o luptă pentru supraviețuire. În mesajul său, Mihai-Adrian Țiu atrage atenția asupra scăderii puterii de cumpărare și susține că familiile din România sunt tot mai afectate de taxe, facturi și costuri care cresc constant. Deputatul S.O.S. România cere măsuri concrete pentru creșterea nivelului de trai și susține că românii au nevoie de salarii corecte, adaptate realităților economice actuale, pentru a putea trăi decent în propria țară.
„Astăzi vorbesc despre o realitate pe care milioane de români o trăiesc zilnic atunci când își plătesc facturile, când merg la cumpărături sau când încearcă să își întrețină familia. Românii care muncesc cinstit nu mai trăiesc decent, ci supraviețuiesc într-o țară sufocată de inflație, taxe și promisiuni. Inflația a atins la cel mai ridicat nivel, ajungând la 10,7 %. Prețurile explodează. Taxele cresc. Facturile sunt tot mai greu de plătit. Iar într-o țară în care energia, medicamentele și traiul de zi cu zi s-au scumpit dramatic, salariul românilor va crește cu puțin peste 100 de lei net de la 1 iulie 2026. Este revoltător cum Guvernul Bolojan cere românilor să suporte scumpiri uriașe și taxe tot mai mari, oferindu-le în schimb salarii mai mari cu aproximativ 130 de lei net. Este umilitor să vedem cum într-o perioadă în care puterea de cumpărare s-a prăbușit, Guvernul consideră că această sumă de bani reprezintă un sprijin real pentru români. Mă adresez direct Guvernului României care a luat această decizie. Pentru că această majorare nu acoperă nici măcar procentul inflației. Iar astăzi, milioane de români nu mai trăiesc decent. Supraviețuiesc! Cum credeți că familiile din România pot trăi cu un salariu minim pe economie de nici 2.700 de lei net? Credeți că mai pot plăti chirii, rate, facturi și taxe care aproape s-au dublat sau chiar triplat în ultimii ani? V-ați gândit dacă își mai pot crește copiii? Într-o realitate în care românii sunt tot mai săraci, ați transformat munca cinstită într-o condamnare pentru familiile care au ajuns să numere fiecare leu pentru a trăi de la o lună la alta. Salariul minim pe economie trebuie să fie cel corect, adaptat inflației și scumpirilor. Românii care muncesc cinstit au ajuns victimele deciziilor acestui Guvern. Fiecare român simte astăzi că munca sa nu mai este respectată și că statul l-a abandonat. Românii nu mai pot trăi din promisiuni și salarii de supraviețuire. Au nevoie de salarii care să le permită să trăiască demn în propria lor țară. În fața unei inflații care lovește astăzi fiecare familie din această țară, românii au nevoie de soluții concrete. Partidul S.O.S. România va continua să lupte pentru dreptul românilor la un trai decent, pentru salarii corecte și pentru o țară în care cetățenii să nu mai fie sacrificați pentru interesele unei clase politice rupte de realitate. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.