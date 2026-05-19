Ziua Internațională a Pictorilor, o parte din suflet

Ziua Internațională a Pictorilor, ziua desprinsă din frumos, îmbrățișată de creație! 19 mai, reprezintă o lumină în ochii tuturor, pictori, admiratori, iubitori de cultură! Nimeni nu poate să rămână nepăsător atunci când vede ceva frumos, acest frumos reprezentând artă. Pictorul, vorbește prin tot ce așează pe pânză, pe hârtie, pe sticlă, pe lemn, el transmite prin ochii tablourile lui, își rupe o bucată de suflet pe care o așează cu grație prin dansul pensulei. În tablourile lui găsești povești, vise, tăceri, poate uneori un colț de inimă ca un colț de rai aprins de stele. Cred cu tărie că fiecare pictură își spune povestea sa și rămâne întipărită în fiecare por în sufletul pictorului. El, acolo încearcă să-și așeze toată culoarea sufletului, fiecare vibrație, secundă, tresărire. Cred că pictura așează sufletul, îi dă o parte din frumosul prins în culoare, îi dă fericire, liniște, hrănește o bucată din suflet, o vindecă de multe ori, în ea își face casă cântecul, poezia, iubirea. Eu mi-am hrănit sufletul cu frumos, m-am autoeducat, m-am vindecat, m-am descoperit, m-am hrănit. Nu sunt și nu mă consider artist plastic, dar am mult drag de frumos și de operele marilor pictori, îmi place să pictez și îmi aduce o anumită liniște în suflet. La mulți ani de Ziua Internațională a Pictorilor și multă inspirație tuturor artiștilor plastici creatori de frumos! Iubiți arta și frumusețea ei, ea niciodată nu trădează ochii sufletului și nici inima, ea ramâne mereu vie și neatinsă …

Cecilia Tatiana Simionescu