Valea Mare. DJ 657 se închide o lună. Transportul elevilor, reorganizat de urgență

Șoferii și părinții din comuna Valea Mare trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în următoarele 30 de zile. Primarul comunei, Gabriel Dragnea, a anunțat că Drumul Județean 657, pe tronsonul Valea Mare (Recea) – Priseaca – Poboru – Spineni, va fi închis începând de astăzi, 19 mai, din cauza lucrărilor de asfaltare desfășurate în zona podului de cale ferată. Autoritățile locale caută soluții rapide pentru ca elevii din satele Recea și Zorleasca să poată ajunge în continuare la Școala din Valea Mare, fiind analizată varianta transportului pe Drumul Expres până la finalul anului școlar. În același timp, copiii Valea Mare, Satul Nou, Barca, Sterpu si Turia care frecventau grădinița din Recea au fost deja relocați la Grădinița din Turia, pentru a reduce impactul restricțiilor de trafic asupra familiilor din comună.

„Din cauza lucrările de asfaltare, DJ 657, Valea Mare (Recea) – Priseaca – Poboru – Spineni va fi închis, în zona podului de cale ferată în următoarele 30 de zile, începând de mâine 19.05.2026. Alături de echipa mea din Primăria Valea Mare facem eforturi și căutăm variante pentru a asigura transportul, pe Drumul Expres, pentru copiii din satele Recea și Zorleasca, la Școala din Valea Mare, până la finalul anului școlar. Copiii din Valea Mare, Satul Nou, Barca, Sterpu si Turia care mergeau la Gradinița din Recea au fost mutați la Grădinița din Turia. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că facem tot ce ne stă în putință pentru ca finalul anului școlar să nu fie afectat de aceste lucrări de infrastructură atât de necesare”, a anunțat primarului comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea.