Specialist radiolog din Lituania, la SJU Slatina

„Personalul medical din Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina a participat la un training privind optimizarea protocoalelor CT (computer tomograf). Jane Liepa, tehnician radiolog din Lituania, a prezentat modalități de efectuare a investigațiilor CT prin adaptarea examinării în funcție de pacient, obținerea unor imagini de calitate superioară, utilizând o doză redusă de substanță de contrast și o viteză mai bună de scanare. Acest training face parte din amplul program de formare continuă implementat la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Scopul nostru este îmbunătățirea calității serviciilor medicale și creșterea capacității de diagnostic. Suntem aici să facem din bine și mai bine!”, au transmis reprezentanții SJU Slatina.