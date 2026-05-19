Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, anunță investiții majore și bani asigurați pentru proiectele europene

Municipiul Caracal va continua investițiile și proiectele de dezvoltare în 2026, după ce Consiliul Local a aprobat un buget pe care administrația îl consideră echilibrat. Primarul Ion Doldurea susține că fondurile prevăzute permit atât funcționarea normală a orașului, cât și cofinanțarea proiectelor europene aflate în derulare sau pregătite pentru depunere. Potrivit edilului, bugetul include resurse pentru cheltuielile neeligibile și contribuția locală necesară atragerii de noi finanțări, în condițiile în care administrația mizează în continuare pe dezvoltarea municipiului prin investiții.

„Săptămâna trecută am aprobat bugetul localității noastre și pot să spun că este un buget echilibrat, adică pe funcționare avem aproximativ 58 milioane de lei. Banii aceștia provin în special din TVA și cotă din impozitul pe profit. Cota la nivel național este de 63% iar pe investiții locale avem 102 miliarde. Ne asigurăm cei 2% plus cheltuiele neeligibile pentru că avem și câteva proiecte care au cheltuieli neeligibile. Ne asigurăm totul prin acest buget pe care l-am făcut”, este declarația primarului Doldurea.