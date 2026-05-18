Weekend intens pentru polițiștii olteni

Polițiștii olteni au intervenit, în weekend, la aproape 100 de solicitări și au aplicat sute de sancțiuni în cadrul unor acțiuni ample pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. Controalele au vizat în special șoferii care conduc cu viteză excesivă, sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, dar și prevenirea faptelor de violență. În urma verificărilor, oamenii legii au dat amenzi de peste 150.000 de lei, au reținut 19 permise de conducere și au constatat 11 infracțiuni rutiere. Unul dintre cele mai grave cazuri a fost depistat pe DN 54, în comuna Studina, unde un bărbat din Teleorman a fost prins conducând cu 107 km/h, deși avea permisul suspendat.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 98 de solicitări, dintre acestea 83 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 374 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 150.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 19 permise de conducere, dintre care 6 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 5 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 8 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 11 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 17 mai a.c., în jurul orei 16:10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Național 54, în comuna Studina, un autoturism care a fost înregistrat de aparatul radar că circula cu viteza de 107 km/h. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 40 de ani, din orașul Roșiorii de Vede, județul Teleorman. De asemenea, s-a mai stabilit faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice suspendat. În cauză, a fost întocmit un dosar pensal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, transmit reprezentanții IPJ Olt”, transmit reprezentanții IPJ Olt.