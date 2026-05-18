Senatorul AUR Petre Cezar: „Proprietarii de terenuri riscă să rămână fără drept de pășunat”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, contestă proiectul de ordonanță privind stabilirea zonelor de protecție strictă în ariile naturale protejate, susținând că măsurile propuse ar putea afecta direct proprietarii de terenuri. Parlamentarul reclamă faptul că, sub pretextul respectării unor jaloane din PNRR, statul ar urma să impună restricții totale asupra unor terenuri private, inclusiv interzicerea pășunatului, fără consultarea sau acordul prealabil al proprietarilor. Petre Cezar avertizează că despăgubirile ar putea fi stabilite unilateral de autorități și susține că legea lasă loc unor abuzuri administrative, motiv pentru care grupul parlamentar AUR a anunțat că va vota împotriva inițiativei legislative.

„Sunt uimit de ceea ce a putut să spună colega mea, senator, astăzi. Eu o să vă spun din textul legii, o să încerc să fiu succint și la obiect. Pentru și sub pretextul respectării unui jalon din PNRR, avem o ordonanță de urgență privind identificarea zonelor de protecție strictă pentru ariile naturale protejate, unde, în regim de non-intervenție, se interzice orice fel de activitate umană, inclusiv pășunatul. Non-intervenție, orice fel de activitate umană. Marea problemă însă nu reprezintă acest aspect, ci faptul că aceste zone sunt stabilite prin hotărâre de guvern pe terenuri aflate în proprietate privată, fără a se lua în prealabil acordul de la proprietari. Mai mult decât atât, sumele acordate cu titlul de despăgubire sunt stabilite tot pe același principiu, lăsând proprietarii fără posibilitatea de a-și exprima un punct de vedere asupra acestui aspect. Practic, suntem puși astăzi să votăm o lege în alb, unde toate aceste detalii vor fi luate printr-o hotărâre de guvern sau, chiar mai rău, doar din pixul ministrului Mediului. Pentru că se creează un abuz, evident, și fără o consultare în prealabil cu proprietarii de terenuri, fără ca să se obține măcar acest acord prealabil din partea lor. Pentru toate aceste motive, grupul AUR va vota împotriva acestei inițiative. Vă mulțumesc”, a declarat senatorul Petre Cezar.