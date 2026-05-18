Luni dimineață. Marius Oprescu, la Cotroceni

Consultările formale pentru desemnarea viitorului prim-ministru, și implicit a unui cabinet cu susținere majoritară în Parlament au început luni, 18 mai 2026, la Cotroceni. Primul partid care și-a trimis delegații, conform ponderii parlamentare este PSD. În echipa aflată față în față cu președintele țării, la exact un an de când acesta a câștigat turul al doilea la prezidențiale, din partea PSD, s-a aflat și prim-vicepreședintele Marius Oprescu, președinte și la PSD Olt. După discuțiile de la Cotroceni, acesta a declarat: „Faptul că în delegația PSD la consultările de la Cotroceni s-au aflat trei președinți de Consilii Județene arată foarte clar diferența dintre PSD și restul partidelor, PSD este partidul care ascultă vocea reală a țării, vocea comunităților locale și a milioanelor de români care resimt direct efectele fiecărei decizii politice.

Poziția transmisă de PSD în cadrul consultărilor a fost una fermă și responsabilă, România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, capabil să ofere stabilitate într-un context economic și social complicat, dar fără a ignora mesajul transmis atât de membrii PSD, cât și de majoritatea parlamentară care a votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan.

PSD nu poate gira soluții construite împotriva voinței oamenilor și nici formule politice rupte de realitatea din teritoriu. În același timp, PSD rămâne ferm pe direcția unei alianțe exclusiv între partide pro-occidentale, pentru că stabilitatea României și direcția europeană trebuie apărate cu responsabilitate.

România nu are nevoie de experimente politice și de decizii luate pentru imagine. Are nevoie de echilibru, seriozitate și de soluții care să protejeze nivelul de trai al românilor.

PSD rămâne partidul care reprezintă România reală și partidul care vine cu soluții pentru cei mulți”.