Judoka de la CSM Slatina fac senzație. Aur internațional în Polonia și două medalii la Naționalele de la Arad

Performanțe de excepție pentru sportivii de la CSM Slatina, care au urcat pe podium atât la competiții internaționale, cât și naționale. Daniel Natea a cucerit medalia de aur la IPA Games 2026, desfășurate la Wrocław, în Polonia, arătând statutul de nume important al judo-ului românesc. Totodată, la Campionatul Național de Seniori de la Arad, Vasian Ionuț a obținut argintul la categoria +100 kg, iar Ghet Eugen a adus bronzul la categoria -73 kg, consolidând seria rezultatelor remarcabile pentru clubul slătinean și pentru antrenorul Mihai Dorobanțu.

„Aur internațional și podium național pentru judoka CSM SLATINA! Sportivii secției de judo continuă să confirme prin rezultate remarcabile obținute în ultimele zile, atât pe plan internațional, cât și național. Daniel Natea a cucerit medalia de aur la IPA Games 2026, competiție desfășurată la Wrocław, în Polonia, unul dintre cele mai importante evenimente sportive dedicate membrilor International Police Association. Prin această performanță, sportivul nostru confirmă încă o dată valoarea sa în judo-ul internațional și munca depusă zi de zi în sala de antrenament. Vasian Ionuț (+100 kg) a obținut medalia de argint la Campionatul Național de Seniori desfășurat la Arad. Ghet Eugen (-73 kg) a completat rezultatele foarte bune ale clubului nostru, cucerind medalia de bronz în cadrul aceleiași competiții. Felicitări sportivilor si antrenorului Mihai Dorobantu pentru aceste rezultate și pentru modul în care reprezintă CSM Slatina la cele mai importante competiții!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.