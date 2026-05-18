Jandarm oltean, dublu campion internațional la Brazilian Jiu-Jitsu. Eduard Udriște a câștigat aurul în ambele probe la Brașov

Performanță de excepție pentru un jandarm din Olt pe tatamiul internațional. Sergentul major Eduard Udriște a cucerit două medalii de aur la AJP Tour Brașov International Jiu-Jitsu Championship 2026, una dintre cele mai importante competiții de Brazilian Jiu-Jitsu din circuitul mondial Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro. Sportivul oltean s-a impus categoric la 85 de kilograme, atât în proba Gi, cât și în No Gi, câștigând ambele finale înainte de limită, prin submission. Rezultatul demonstrează forma excelentă a jandarmului, după succesul obținut recent și la ADCC Nationals România, dar și disciplina și ambiția cu care își reprezintă instituția atât în uniformă, cât și în sportul de performanță.

„Sergent major Eduard Udriște a obținut o nouă performanță de excepție în domeniul sporturilor de contact, reușind să cucerească două medalii de aur în cadrul competiției AJP Tour Brașov International Jiu-Jitsu Championship 2026, desfășurată sâmbătă, 16 mai a.c., în circuitul Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro, unul dintre cele mai importante circuite mondiale de Brazilian Jiu-Jitsu. Sportivul a concurat la categoria 85 de kilograme și s-a impus atât în proba Gi, cât și în proba No Gi, devenind campion la ambele categorii după două finale încheiate înainte de limită, prin submission. Rezultatul vine la scurt timp după performanța obținută la ADCC Nationals România și confirmă nivelul ridicat de pregătire, disciplina și determinarea care îl caracterizează. Prin această nouă reușită, colegul nostru demonstrează că perseverența, echilibrul și dorința permanentă de autodepășire reprezintă valori esențiale atât în sportul de performanță, cât și în activitatea profesională desfășurată în uniformă”, transmit reprezentanții IJJ Olt.

„Acest rezultat este rodul muncii constante și al pregătirii din fiecare zi. Îi mulțumesc antrenorului meu, Robert Naicu, pentru îndrumare, susținere și pentru tot ceea ce construim împreună. Disciplina, echilibrul și responsabilitatea pe care le dezvolt prin sport mă ajută permanent și în activitatea profesională desfășurată în uniformă”, a declarat Eduard la finalul competiției.