„O POVESTIRE ASCUNSĂ”

Această „POVESTIRE” trebuie istorisită. Așa înțelegem cum am ajuns în „SITUAȚIA” în care se află „LUMEA”, că în anii 20 și 21 are de înfruntat crize între care PANDEMIA – aparent INSURMONTABILE. Poate în acest fel „VOM ÎNȚELEGE” GREȘELILE TRECUTE și POATE VOM FI ÎN STARE să exploatăm ocazii pentru a CONSTRUI, totuși, UN VIITOR REZONABIL, adică altfel decât PREZENTUL.
AȘADAR
Prin directiva Nr. 68 din 1947, președintele SUA, HARRY TRUMAN a aprobat strategia globală de luptă împotriva „COMUNISMULUI”, autorizând operațiuni clandestine de subminare, până la lichidare, a sistemului politic, economic și militar, impropriu denumit „COMUNIST”, căci acesta a RĂMAS doar un „VIS DE AUR AL OMENIRII”.
Dar, ulterior, repede, SOCIALISMUL s-a afirmat în LUME pe plan economic și militar, pe 26% din TERRA, unde trăia 30% din populația globului, ce producea 40% din producția industrială mondială.
După înfrângerea SUA în VIETNAM, această țară puternic „ȘIFONATĂ” a trebuit să suporte și efectele crizei petrolului din deceniul al 8-lea, sec. XX, pentru că multe țări exportatoare de petrol au intrat sub influența STÂNGII MARXISTE – LENINISTE și MAOISTE. Mare parte din AFRICA, AMERICA LATINĂ, SUD-ESTUL ASIEI, „găzduiau” INSURGENȚI de STÂNGA. Până și în sânul BISERICII CATOLICE din aceste zone se conturase o orientare de STÂNGA.
În atare SITUAȚIE, SALVAREA CAPITALISMULUI dintr-o asemenea CRIZĂ a fost radical concepută prin LICHIDAREA SOCIALISMULUI pentru a deveni piață de desfacere pentru OCCIDENTUL CAPITALIST.
METODELE au fost „concepute” fie prin RĂZBOI DIRECT, fie prin „REVOLUȚII” în interiorul sistemului. Pentru că un NOU RĂZBOI părea aproape imposibil, s-a ales cea de-a doua cale – a revoluțiilor. Acestea însemnau, de fapt, un „RĂZBOI SECRET”, minuțios pregătit prin „operațiuni specifice” sub acoperire (COVERT OPERATION) executate simultan de către PENTAGON, CIA, alte „agenții” americane și „omoloagele” lor din țările membre NATO.
Începutul a fost prin „desfășurarea” de operațiuni de RĂZBOI PSIHOLOGIC în EUROPA de EST și URSS cu scopul subminării și apoi schimbării regimului politic, pentru distrugerea puterii militare a statelor socialiste și distrugerea sistemului politic și social al acestora.
Astfel, în acest scop, SUA, în calitate de coordonator al operațiunii, a acționat pentru destabilizarea URSS, a R.F. GERMANIA și ANGLIA s-au concentrat pe POLONIA, CEHOSLOVACIA și R.D. GERMANĂ, FRANȚA, OLANDA și ITALIA au avut ca ținte ROMÂNIA, UNGARIA și BULGARIA.
STRATEGIA acestei „ACȚIUNI” viza patru obiective:
1. Recâștigarea LUMII a III-a și restaurarea dominației capitaliste prin forme neocolonialiste. În acest „PLAN”, României i-au fost sabotate mari PROIECTE din AFRICA, ORIENTUL MIJLOCIU și AMERICA LATINĂ.
2. Recuperarea fostelor piețe de desfacere înlăturând societățile din țările socialiste. Astfel, ROMÂNIEI i-au fost sabotate exporturile de „DACIA”, autoturisme „ARO” din AFRICA, AMERICA LATINA, CANADA. De asemenea cele cu TRACTOARE, utilaj petrolier, produse metalurgice, mobilă, produse agro-alimentare. Ori, ROMÂNIA era ATUNCI printre cei mai mari producători din LUME de produse petroliere finite, OȚEL, LOCOMOTIVE etc. În plus, i s-a impus ROMÂNIEI RESTITUIREA în avans a 8 miliarde de dolari din împrumuturile contractate, ceea ce a necesitat impunerea unor restricții drastice în consumurile interne, populația ajungând la grave nemulțumiri.
3. Transformarea „fostelor” țări socialiste în simple piețe de desfacere pentru produsele din țările capitaliste dezvoltate.
4. Preluarea controlului asupra principalelor surse de energie: petrol, gaze naturale, energie atomică etc.
Ulterior, un „moment favorabil” l-a constituit preluarea puterii în U.R.S.S de IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV – 1982-1984 și apoi de către MIHAIL GORBACIOV ce a căzut „în plasa” înțelegerilor la cele mai înalte niveluri cu SUA.
DAR, cum se „SIMȚEAU” toate acestea în ROMÂNIA?
1. Apariția unor OAMENI în exprimarea „OPOZIȚIEI” sub lozinca: „Vrem și noi un GORBACIOV al nostru!”; „Decât un CEUȘESCU, mai bine un GORBACIOV!”, „ILIESCU este ALESUL lui GORBACIOV!”
„Aceștia” erau grupați în jurul lui MIRCEA MALIȚA, MIHAI BOTEZ, SERGIU și MARIANA CELAC, toți având notorietate la o ZONĂ INTELECTUALĂ DE VÂRF.
MALIȚA era FOARTE INTERESANT și CUNOSCUT începând cu calitatea de membru în clubul de la ROMA, ambasador la WASHINGTON, pe o direcție, în timp ce pe cealaltă el era căsătorit cu TATIANA, șefa catedrei de LIMBA RUSĂ de la AGRONOMIE BUCUREȘTI, unde profesa și NELU CEAUȘESCU.
În același timp, MALIȚA a îndemnat-o pe ZOIA CEAUȘESCU ca cercetătoare la INSTITUTUL DE MATEMATICĂ. Astfel, MALIȚA avea conexiuni la FAMILIA PREZIDENȚIALĂ.
Treptat, un om de anvergura lui MALIȚA a reușit să polarizeze, să coaguleze și „SĂ ACOPERE” (deocamdată atât!)
2. Manifestări de provocare pentru „a atrage” atenția presei internaționale și a „opiniei publice” gen: „să te legi cu lanțuri” pentru că ești împiedicat să popularizezi „PERESTROIKA” și GLASNOST (suficient deocamdată!)
3. Și altele, de la DOINA CORNEA până la SILVIU BRUCAN, și alții. În schimb ATITUDINEA lui NICOLAE CEAUȘESCU poate fi considerată (chiar?) a unui DESPOT LUMINAT, dar și a unui ATENT PREVĂZĂTOR: „Lăsați-i în PLATA DOMNULUI, ce să le facem? Să le construim noi PLATFORMA, să-i facem ce nu sunt?”
De fapt, este foarte interesant de știut că EL, la început, era împotriva sancționării criticilor cu direcție politică, a nemulțumirilor, cum se exprima EL spunând: „ASTEA SUNT INERENTE NATURII UMANE”.
În plus, iarăși este interesant de reținut faptul că EL „a dispus” ca OAMENII care critică să nu fie etichetați ca dușmani ai regimului. Să nu se reprime criticile, fiindcă a fost o perioadă în care critica echivala cu subminarea politică. Ulterior, însă, EL și-a „schimbat” ATITUDINEA radical, fără nicio „TOLERANȚĂ”, gen episodul în care a ORDONAT chiar arestarea lui CONSTANTIN DĂSCĂLESCU…
Și tot așa, încât în 1989, atât în ROMÂNIA, cât și în tot sistemul, „FITILUL NEMULȚUMIRII” era foarte scurt, fapt pentru care s-a decis să se dea „LOVITURA DE GRAȚIE” întregului sistem socialist.
Evenimentele se cunosc și ele probabil vor rămâne „DREPT REPER AL COTITURII ISTORICE MONDIALE”.
Profesor
ION PĂTRAȘCU
Slatina, Olt
PS. Fiecare are dreptul „să judece” cum crede „spusele” mele. În ceea ce mă privește, voi continua să dezvălui ADEVĂRURI care NU TREBUIE să rămână ASCUNSE…