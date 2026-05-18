Alertă în nordul județului Olt. Urși au fost văzuți în mai multe comune

Mai multe apariții ale unor urși au fost semnalate în ultimele zile în nordul județului Olt, în comunele Cungrea, Spineni și Făgețelu, iar autoritățile sunt în alertă. Jandarmii olteni avertizează că animalele sălbatice pot deveni extrem de periculoase și le cer oamenilor să evite orice apropiere, fotografiere sau tentativă de hrănire. Cetățenii sunt sfătuiți să rămână calmi, să nu se deplaseze în zone izolate și să sune imediat la 112 dacă observă un urs în apropierea localităților.

„În contextul sesizărilor primite în ultima perioadă privind prezența unor urși în mai multe localități din zona de nord a județului Olt, respectiv în comunele Cungrea, Spineni și Făgețelu, jandarmii olteni fac apel la cetățeni să manifeste responsabilitate, calm și prudență sporită, pentru prevenirea unor situații care pot pune în pericol siguranța persoanelor. Deși județul Olt nu este cunoscut ca habitat natural pentru urs, apariția acestor animale în zone locuite poate avea loc în mod accidental, pe fondul deplasării acestora din alte areale, în special în căutare de hrană sau adăpost. Având în vedere faptul că ursul este un animal sălbatic imprevizibil, recomandăm cetățenilor să respecte următoarele măsuri preventive:

– să nu se apropie de animal pentru a-l fotografia, filma sau observa de la mică distanță;

– să nu încerce sub nicio formă hrănirea, alungarea sau provocarea acestuia;

– să își păstreze calmul și să se retragă lent din zonă, fără mișcări bruște ori zgomote puternice;

– să evite contactul direct cu animalul și să nu blocheze traseul acestuia;

– dacă se află într-un autoturism, să rămână în interiorul vehiculului și să evite coborârea;

– să supravegheze cu atenție copiii și animalele de companie;

– să nu lase resturi menajere sau alimente în zonele în care a fost semnalată prezența ursului;

– să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și să ofere informații cât mai exacte despre locul și comportamentul animalului.

Totodată, recomandăm cetățenilor să evite deplasările neesențiale în zone izolate, împădurite sau slab circulate, în special în intervalele orare în care vizibilitatea este redusă, dacă există informații privind prezența animalelor sălbatice. Jandarmii olteni, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții competente, monitorizează permanent situația din teren și sunt pregătiți să intervină pentru protejarea populației și menținerea siguranței publice. Reiterăm apelul către cetățeni de a trata cu maximă seriozitate astfel de situații și de a respecta recomandările autorităților, întrucât orice comportament imprudent poate genera consecințe grave. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt rămâne la dispoziția cetățenilor pentru sprijin și intervenție în cazul semnalării unor situații de risc”, transmit reprezentanți IJJ Olt.