Slatina înflorește la propriu. Lucrări de modernizare și înfrumusețare în tot orașul

Municipiul Slatina continuă campania de întreținere și modernizare a spațiilor publice, iar în această săptămână echipele Primăriei, prin Dezvoltare Urbană, au intervenit în mai multe zone ale orașului cu lucrări de plantare, igienizare și reabilitare. De la flori și arbori plantați pe bulevarde și în cartiere, până la reparații ale mobilierului urban și recondiționarea fântânii arteziene din zona Palatului de Justiție, administrația locală transmite că obiectivul rămâne același, un oraș mai curat, mai verde și mai atractiv pentru locuitori și vizitatori.

„Săptămâna aceasta, echipele Primăriei Slatina, prin societatea Dezvoltare Urbană, au continuat lucrările de întreținere și înfrumusețare în mai multe zone din oraș: plantări de flori, arbori și arbuști, tunderea gazonului, îngrijirea gardului viu, amenajări peisagistice și reparații ale mobilierului urban. Au fost realizate intervenții pe bulevarde, în cartiere, parcuri și spații publice, pentru ca Slatina să rămână un oraș mai curat, mai verde și mai plăcut pentru toți. Tot în această perioadă au continuat și acțiunile de igienizare, întreținere a toaletelor publice și reabilitare a unor zone urbane, inclusiv a fântânii arteziene din zona Palatului de Justiție”, transmit reprezentații Primăriei Slatina.