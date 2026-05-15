SJU Slatina. Asistenții medicali au participat la cursul „Comunicarea între cadrele medicale – factor de siguranță în asistența medicală”

Asistenții medicali din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slatina au participat la un curs dedicat comunicării eficiente în mediul medical, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Asistentului Medical. Inițiativa face parte din programul amplu de formare continuă derulat de unitatea medicală, care urmărește atât creșterea siguranței actului medical, cât și îmbunătățirea relației dintre personalul medical și pacienți. În cadrul sesiunii susținute de psihoterapeutul clinician Andreea Dobra, participanții au învățat tehnici de comunicare verbală și non-verbală menite să contribuie la gestionarea mai eficientă a situațiilor din spital și la crearea unui climat de încredere pentru pacienți.

„Ne dorim să îmbunătătim atât calitatea serviciilor medicale, cât și comunicarea între cadrele medicale, dar și cu pacienții noștri. Asistenți medicali din cadrul secțiilor și compartimentelor Spitalului Județean de Urgență Slatina au participat la cursul „Comunicarea între cadrele medicale – factor de siguranță în asistența medicală”, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Asistentului Medical. Andreea Dobra, psihoterapeut clinician a prezentat tehnicile de comunicare verbale și non-verbale și a explicat cum se pot rezolva problemele și se pot obține rezultate rapide, printr-o comunicare eficientă. Spitalul Județean de Urgență Slatina are în implementare un amplu program de formare continuă deoarece personalul trebuie să se adapteze schimbărilor din sistemul medical și să dobândească noi competențe. Suntem aici să facem din bine și mai bine!”, se arată în comunicatul SJU Slatina.