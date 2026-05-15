Scornicești. Primarul Daniel Tudor anunță investiții de peste 21 de milioane de euro. Gaze, infrastructură, școli și reabilitări în oraș

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a anunțat finalizarea și publicarea bugetului local pentru anul 2026, susținând că administrația locală se confruntă cu resurse financiare limitate, însă continuă să atragă fonduri externe importante pentru dezvoltarea orașului. Potrivit edilului, valoarea proiectelor finanțate din fonduri europene și guvernamentale nerambursabile depășește 21 de milioane de euro, bani care vor fi direcționați către investiții majore în infrastructură și modernizarea localității. Printre proiectele aflate în implementare se numără extinderea rețelei de gaze naturale, reabilitarea unor clădiri publice, modernizarea unităților de învățământ, investiții pentru creșterea eficienței energetice, reabilitarea unor blocuri din oraș și lucrări importante de infrastructură.

Primarul Daniel Tudor a declarat că aceste investiții permit dezvoltarea orașului fără a pune presiune suplimentară pe bugetul local și reprezintă rezultatul unei administrații care mizează pe atragerea de finanțări externe și pe continuitatea proiectelor de dezvoltare.

„Dragi cetățeni, am finalizat și postat pe site-ul instituției bugetul local pentru anul 2026, într-un context economic în care fondurile proprii ale administrației sunt limitate, iar posibilitățile de a realiza investiții majore exclusiv din bugetul local sunt reduse. Cu toate acestea, împreună cu echipa mea, am ales să nu ne oprim la ceea ce avem, ci să căutăm soluții pentru dezvoltarea comunității noastre. Prin muncă susținută și proiecte bine pregătite, am reușit continuarea atragerii de fonduri europene și guvernamentale nerambursabile în valoare de peste 21 de milioane de euro pentru investiții importante care vor schimba în bine localitatea noastră. Vorbim despre proiecte în curs de implementare în perioada următoare, precum extinderea rețelei de gaze, reabilitarea unor clădiri publice, investiții în educație și în eficiență energetică, reabilitarea unor blocuri din oraș precum și lucrări importante de infrastructură. Aceste proiecte înseamnă dezvoltare fără a pune presiune suplimentară pe bugetul local și demonstrează că o administrație responsabilă poate construi viitorul prin seriozitate, implicare și viziune.

Le mulțumesc tuturor colegilor implicați în pregătirea și depunerea proiectelor, dar și dumneavoastră pentru încredere și sprijin.

Continuăm să muncim pentru o comunitate modernă, curată și bine dezvoltată, în care investițiile se transformă în condiții mai bune pentru fiecare locuitor”, a declarat primarul Daniel Tudor.