Romula Fest revine la Dobrosloveni. Două zile în care istoria Daciei Malvensis prinde din nou viață

Primarul comunei Dobrosloveni, Gheorghe Tudorașcu, îi invită pe iubitorii de istorie, tradiții și spectacole autentice la cea de-a VIII-a ediție a Romula Fest, eveniment ce va transforma localitatea, pe 12 și 13 iunie 2026, într-o adevărată cetate vie a Daciei Malvensis. Festivalul promite reconstituiri istorice spectaculoase, lupte între daci și romani, tabere antice, ateliere meșteșugărești, focuri ritualice și momente dedicate întregii familii. Dincolo de atmosfera spectaculoasă, Romula Fest aduce în prim-plan identitatea și povestea locului, continuând să promoveze patrimoniul istoric și spiritul comunității din Dobrosloveni.

„Vă așteptăm la Romula Fest ediția a VIII-a, două zile în care Dobrosloveniul devine din nou cetatea vie a Daciei Malvensis. Pe 12 și 13 iunie 2026, readucem la viață lumea dacilor și a romanilor prin lupte antice, tabere istorice, meșteșuguri, focuri ritualice și spectacole pentru toate vârstele. Romula nu înseamnă doar trecut. Înseamnă identitate, comunitate și povestea locului nostru dusă mai departe. Ne vedem la Dobrosloveni!”, este mesajul primarului Gheorghe Tudorașcu.

Pe locul unde a existat capitala provinciei Dacia Malvensis, Romula Fest aduce din nou la viață istoria, ca o legătură vie între trecut și prezent.

Lupte de gladiatori, parade cu daci și romani, ateliere meșteșugărești, spectacole de teatru antic și ritualuri cu torțe transformă cetatea Romula Malva într-o scenă a civilizației de odinioară.