Primarul Marius Aliman: „Refacem cișmeaua din Comanca pentru oameni și pentru comunitate”

„Lucrăm la reabilitarea și amenajarea cișmelei de la intrarea în satul Comanca, un loc bine cunoscut de localnici și de cei aflați în trecere. Ne dorim să oferim un spațiu îngrijit și primitor, unde oamenii să poată opri pentru un pahar cu apă și un moment de răgaz. În primul rând, vreau să le mulțumesc viceprimarului Zizi Baroana și lui Vali pentru inițiativa și implicarea în acest proiect, precum și lui George, Cristi, Nicu, Marian și tuturor celor care au dat o mână de ajutor. Cu toții au muncit și s-au implicat pentru realizarea acestei cișmele. În al doilea rând, mulțumiri domnului țârcovnic Nicu de la Parohia Comanca pentru picturile realizate la cișmea și pentru montarea pietrei naturale. Uniți facem lucruri frumoase”, transmite primarul comunei Deveselu, Marius Aliman.