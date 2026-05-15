Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Familiile românești nu trebuie condamnate la supraviețuire și nesiguranță”

Vineri, 15 mai, cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, atrage atenția asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă familiile din România, acuzând Guvernul că ignoră problemele reale ale cetățenilor. Parlamentarul susține că scumpirile, taxele și lipsa măsurilor concrete de sprijin împing tot mai multe familii la limita supraviețuirii și afectează direct viitorul copiilor. Totodată, acesta își declară sprijinul pentru inițiative legislative dedicate protejării familiei, creșterii nivelului de trai, investițiilor în educație și susținerii părinților, subliniind că familia tradițională reprezintă fundamentul societății românești și cheia unui viitor stabil pentru România.

„Astăzi, de Ziua Internațională a Familiei, trebuie să vorbim sincer despre realitatea pe care o trăiesc milioane de români. Tot mai multe familii sunt împinse la limita supraviețuirii pentru că veniturile lor nu mai acoperă cheltuielile de bază, iar copiii ajung să fie victimele directe ale nepăsării și ale deciziilor unui Guvern care nu mai lucrează în slujba propriilor cetățeni. Ziua Internațională a Familiei trebuie să devină astăzi un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică din România. Pentru că adevărul este unul dureros: românii sunt sufocați de scumpiri, taxe și resimt lipsa măsurilor reale de sprijin. Astăzi, tot mai multe familii trăiesc de la o lună la alta, iar părinții sunt obligați să facă eforturi uriașe pentru a-și crește copiii. Din păcate, vedem astăzi cum tot mai multe familii din România sunt obligate să facă sacrificii pentru hrană, educație, sănătate și pentru a avea un nivel trai decent. În timp ce românii se luptă să supraviețuiască, statul continuă să risipească miliarde de lei și să ignore adevăratele probleme ale oamenilor. Familiile din România merită un viitor mai bun. În calitate de deputat, ales de români să îi reprezint în Parlamentul României, îmi reafirm sprijinul pentru toate inițiativele legislative și măsurile care au în prim-plan familia românească și creșterea nivelului de trai, sprijinirea părinților și protejarea copiilor. Voi susține orice proiect care oferă șanse reale la un trai mai bun familiilor care duc astăzi o luptă grea pentru supraviețuire. Voi susține toate inițiativele legislative care oferă familiilor șansa la un trai decent, iar copiilor acces la educație, siguranță și stabilitate. România are nevoie de proiecte construite pentru cetățeni, nu împotriva lor. Are nevoie de respect pentru muncă, pentru părinți și pentru copiii acestei țări. România are nevoie de măsuri fiscale care să protejeze familia, nu să o împovăreze. Are nevoie de investiții care să ducă la crearea de noi locuri de muncă, de investiții în educație și în viitorul copiilor noștri. Nu mai putem accepta ca familiile să fie condamnate la nesiguranță și lipsuri, în timp ce risipa banului public continuă. Familia trebuie să reprezinte fundamentul unei națiuni. Pentru că o națiune puternică se construiește prin familii respectate și sprijinite. Iar o țară care își lasă familiile în sărăcie își condamnă singură viitorul la degradare și nesiguranță. Nicio națiune nu poate fi puternică atunci când părinții sunt împinși la disperare, iar copiii cresc fără acces la educație. Familia tradițională, binecuvântată prin credință și construită pe respect, responsabilitate și iubire, rămâne cel mai puternic sprijin al societății românești și temelia pe care se sprijină viitorul acestei țări. O națiune care își susține familiile își protejează identitatea, valorile și continuitatea peste generații. Familia reprezintă temelia acestui popor și cea mai importantă resursă a României. Un stat care abandonează familia, își abandonează propria identitate și viitorul. Iar cei care au transformat traiul românilor într-o luptă permanentă pentru supraviețuire trebuie să răspundă în fața oamenilor pentru dezastrul social în care au împins această țară. Transmit astăzi un îndemn către toate instituțiile statului și către fiecare român: să susținem familia românească, să fim solidari cu cei aflați în dificultate și să nu acceptăm ca viitorul copiilor noștri să fie sacrificat din cauza nepăsării și a intereselor politice. România trebuie să își protejeze familiile, pentru că ele reprezintă prezentul și viitorul acestei țări.

La mulți ani tuturor familiilor din România! Dumnezeu să ocrotească fiecare familie și să aducă liniște în casele românilor! Să păstrăm vie credința, dar și unitatea și valorile care au ținut acest popor puternic peste generații! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Mihai-Adrian Țiu.