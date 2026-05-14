Loctrans investește în mobilitate electrică și servicii moderne pentru comunitate

Într-o perioadă în care marile orașe caută soluții pentru reducerea poluării și fluidizarea traficului urban, municipiul Slatina face pași importanți către un transport public modern și sustenabil. Prin activitatea desfășurată de Loctrans, transportul local a devenit în ultimii ani un element esențial pentru conectivitatea orașului și pentru confortul locuitorilor. Societatea, aflată în subordinea autorităților locale, are ca obiectiv furnizarea unor servicii de transport public de calitate, adaptate nevoilor actuale ale comunității. Rețeaua de transport este bine dezvoltată și acoperă principalele zone ale municipiului, facilitând deplasarea rapidă și eficientă a cetățenilor.

Revoluția transportului electric în Slatina

Un moment de referință pentru transportul public slătinean a fost luna mai 2022, când pe traseele orașului au fost introduse autobuze electrice moderne. Proiectul implementat de Primăria municipiului Slatina, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și Fondul European de Dezvoltare Regională, a transformat Slatina într-un exemplu de oraș orientat spre mobilitate inteligentă și protecția mediului.

Astăzi, flota Loctrans include: 10 autobuze electrice marca KARSAN, 8 autobuze electrice marca SOR, 3 microbuze termice marca KARSAN, 18 stații de încărcare lentă amplasate în autobaza de pe strada Drăgănești, 2 stații wireless de încărcare rapidă, amplasate la stațiile ACH și Gară.

Mijloacele de transport oferă condiții moderne de călătorie, scaune confortabile, prize USB, conexiune Wi-Fi, rampă pentru persoanele cu mobilitate redusă și spații dedicate cărucioarelor. În plus, lipsa zgomotului și a emisiilor poluante transformă deplasarea prin oraș într-o experiență mult mai plăcută.

Beneficii directe pentru locuitori

Transportul public local nu înseamnă doar mobilitate, ci și sprijin social. Loctrans oferă gratuitate pentru pensionari, elevi, studenți, beneficiarii de ajutor social și persoanele care se încadrează în prevederile legilor speciale, cu domiciliul în municipiul Slatina. Prin această măsură, autoritățile locale încearcă să încurajeze utilizarea transportului în comun și să reducă dependența de autoturismul personal, contribuind astfel la descongestionarea traficului și la îmbunătățirea calității aerului. Totodată, compania colaborează permanent cu instituțiile de învățământ și cu agenții economici locali, pentru a adapta traseele și programul de circulație la nevoile reale ale comunității. Pentru mulți angajați și elevi, transportul public reprezintă principala modalitate de deplasare zilnică.

Digitalizare și acces rapid la informații

Un alt pas important spre modernizare îl reprezintă aplicația mobilă Loctrans, prin care călătorii pot verifica în timp real timpul de sosire al autobuzelor. Într-o eră în care tehnologia devine indispensabilă în viața de zi cu zi, astfel de soluții digitale contribuie la creșterea confortului și predictibilității transportului public. De asemenea, cetățenii pot consulta rapid informații despre tarife, abonamente și documentele necesare pentru obținerea facilităților de transport.

Un model de mobilitate urbană sustenabilă

Prin investițiile realizate în ultimii ani, Loctrans demonstrează că transportul public poate deveni o alternativă reală și eficientă la mașina personală. Autobuzele electrice reduc nivelul de poluare, oferă mai mult confort și contribuie la transformarea orașului într-un spațiu mai prietenos pentru locuitori.

Directorul societății, Florin Duca, declară că dezvoltarea rețelei de transport va continua și în perioada următoare, în funcție de evoluția orașului și de cerințele comunității. Într-un context în care mobilitatea urbană devine tot mai importantă, Slatina pare să își consolideze poziția printre orașele din România care investesc inteligent în transport public modern, ecologic și accesibil pentru toți.