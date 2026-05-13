Școlile tehnologice din Slatina, modernizate printr-un proiect PNRR de peste 1,1 milioane de lei

Peste 2.400 de elevi și aproape 170 de profesori din Slatina beneficiază de condiții moderne de studiu și practică, după finalizarea unui proiect european derulat de Primăria municipiului Slatina. Laboratoare informatice și ateliere de specialitate din două licee tehnologice au fost dotate cu echipamente moderne, de la sisteme IT și table interactive până la aparatură specifică pentru pregătirea profesională, investiția având ca obiectiv adaptarea educației la cerințele actuale ale pieței muncii și reducerea riscului de abandon școlar.

„Primăria Municipiului Slatina anunță finalizarea proiectului european ‘Echiparea laboratoarelor informatice și a atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic din Municipiul Slatina’ – cod F-PNRR-DOTLAB-2024-0273, implementat împreună cu Ministerul Educației, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin acest proiect, elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Metalurgic și Liceul Tehnologic ‘Petre S. Aurelian’ beneficiază acum de condiții moderne de studiu și practică, adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. Au fost dotate: atelierul de comerț, atelierul de cosmetică, atelierul de mecanică auto, atelierul de practică, laboratorul de informatică. Noile echipamente includ sisteme IT moderne, table interactive, echipamente pentru practică profesională, software educațional, aparatură specifică atelierelor și materiale didactice care vor contribui la un proces educațional mai eficient și mai atractiv. Proiectul a avut un impact direct asupra a 2.454 de elevi și 168 de profesori, contribuind la: creșterea accesului la educație modernă, susținerea învățământului profesional și tehnic, reducerea riscului de abandon școlar și excluziune socială. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.100.985,13 lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată prin PNRR. Continuăm să investim în educație și în dezvoltarea unui sistem de învățământ modern, conectat la nevoile reale ale elevilor și ale comunității”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.