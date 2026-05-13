Rețeaua de gaze din Izbiceni a ajuns la 80%, lucrările avansează rapid

Lucrările la rețeaua de gaze naturale din comuna Izbiceni avansează într-un ritm susținut, proiectul fiind realizat în proporție de aproximativ 80%, potrivit primarului Fănel Bădici. Primăria transmite că echipele din teren respectă graficul stabilit și execută investiția în condiții de profesionalism și responsabilitate, obiectivul fiind finalizarea unei lucrări esențiale pentru dezvoltarea comunității și creșterea confortului locuitorilor.

„Lucrările la rețeaua de gaze naturale din comuna Izbiceni continuă într-un ritm foarte bun! Echipa care se ocupă de această investiție importantă dă dovadă de profesionalism și seriozitate, iar lucrările se desfășoară conform graficului stabilit în contract. În acest moment, proiectul este realizat în proporție de aproximativ 80%. Vă asigurăm că facem tot ceea ce ține de noi pentru ca această lucrare să fie executată corect, cu responsabilitate și la cele mai bune standarde. Mulțumim tuturor pentru răbdare și înțelegere! Vom continua să vă ținem la curent cu evoluția lucrărilor și cu toate etapele următoare ale acestui proiect important pentru comunitatea noastră”, a declarat primarul Fănel Bădici.