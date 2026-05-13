Rețeaua de apă și canalizare din Izbiceni a ajuns la 80%. Lucrările avansează pe mai multe străzi din comună

Lucrările la rețeaua de apă și canalizare din comuna Izbiceni continuă într-un ritm susținut, primarul Fănel Bădici anunțând că proiectul a ajuns deja la un stadiu de execuție de aproximativ 80%. Investiția, considerată una dintre cele mai importante pentru dezvoltarea infrastructurii locale, se desfășoară conform graficului stabilit, pe mai multe străzi din comună. Reprezentanții Primăriei transmit că firma executantă respectă standardele asumate, iar lucrările sunt monitorizate permanent pentru ca locuitorii să beneficieze cât mai curând de servicii moderne de apă și canalizare.

„Lucrările la rețeaua de apă și canalizare din comuna Izbiceni continuă conform graficului stabilit! Acest proiect important pentru comunitatea noastră a ajuns în prezent la un stadiu de execuție de aproximativ 80%. Firma care realizează lucrările dă dovadă de seriozitate și responsabilitate, iar activitatea se desfășoară în condiții foarte bune. Străzile incluse în acest proiect sunt: Preot Dumitru Stancu, Nicolae Titulescu, Locotenent Petre Mușuroi, Sârbilor, Grădinilor, Nicu Tarș. Ne dorim ca această investiție să fie finalizată în cele mai bune condiții, astfel încât locuitorii comunei Izbiceni să beneficieze de servicii moderne și de infrastructura pe care o merită. Vă asigurăm că monitorizăm atent desfășurarea lucrărilor și facem tot ceea ce ține de noi pentru ca proiectul să fie realizat corect și la standarde ridicate de calitate. Vă mulțumim pentru încredere și pentru răbdarea de care dați dovadă! Vom continua să vă informăm constant cu privire la evoluția acestui proiect”, este declarația primarului Fănel Bădici.